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地方政府撐不住？河南一核酸檢測企業自曝「收不到錢」：暫停檢測

▲▼河南一醫學機構未收到錢 暫停核酸檢測。（圖／翻攝自越牛新聞）

▲河南一醫學機構未收到錢，暫停核酸檢測。（圖／翻攝自越牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

常態化核酸檢測是大陸重要的防疫手段，耗費了各地龐大的醫療和財政資源。目前，大陸一些地方政府已無力承擔巨大開支，宣佈改為自費檢測。近日，河南許昌某家醫學檢驗實驗室自曝稱，因沒收到各區縣費用，決定暫停接收新冠核酸樣本。

據《越牛新聞》報導，11月8日，河南許昌一家核酸檢測機構《關於新冠核酸樣本暫停接收的通知》在社交媒體流傳。

許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室在這份《通知》中稱，應疫情防控要求，該機構積極配合許昌市各縣、區疫情指揮部，在疫情期間對轄區人員實施全民篩查、應檢盡檢等工作。

但是，該機構從2021年1月至今一直承擔著城區大規模核酸檢測任務，試劑耗材及人工費用投入費用較高，目前各區縣均未及時匯款，導致該機構運轉壓力太大。

網傳《通知》內容顯示，「接總部通知，於2022年11月11日零時起暫停接收各縣、區所有新冠核酸樣本。」同時，該《通知》備註，待資金到位後，再正常恢復新冠核酸檢測工作。

工商資訊顯示，許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室成立於2020年10月22日，主要經營範圍包括「檢驗檢測服務」、「藥物臨床試驗服務」等。而該企業資產狀況資訊則均為「企業選擇不公示」，包括企業營收情況、利潤總額、納稅總額等。

對此，河南許昌市財政局表示，已註意到相關情況，許昌市財政局社保科正在市政府開會研究此事。

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