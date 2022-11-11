基隆外海漁船觸礁擱淺！5船員跳海　驚險救援畫面曝

記者郭世賢／基隆報導

基隆嶼海域今（11日）上午有漁船觸礁擱淺，海巡署第二（北基）巡防區指揮部獲報，調派基隆海巡隊巡防艇馳赴現場，發現船身已進水，船上有5人受困，因水深不足無法靠近，船上人員著救生衣，棄船跳海下水，海巡陸續將5人順利救起，驚險救援畫面曝光。

▲▼基隆嶼海域漁船觸礁擱淺，5船員棄船跳海獲救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署第二（北基）巡防區指揮部11日上午9時30分接獲報案，「新」船於基隆嶼西南方0.2浬處觸礁擱淺，船身已進水，船上5人受困待救援，立即指揮艦隊分署基隆海巡隊及第二岸巡隊基隆嶼安檢所前往救援。

基隆海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10033及PP-3555巡防艇馳赴現場，巡防艇抵達現場後，發現「新」船已觸礁，因水深不足無法靠近，經評估現場海流方向，由擱淺點往巡防艇方向流動，等「新」船人員著救生衣後，依序棄船下水。

▲海巡人員陸續將5人順利救起。

基隆海巡隊副隊長曾樹風說，由海流漂向巡防艇，PP-3555巡防艇陸續將5人順利救起後，載返基隆港隊部碼頭，人員均無受傷。

基隆海巡隊表示，近期東北季風增強，海象瞬息萬變，民眾出海作業前，應隨時關注天候海象資訊，並注意航行設備及機械狀況，並以確保自身安全，如遇緊急狀況，立即撥打「118免費報案專線」，海巡署署接獲通報將立即前往協處。

▲海巡人員將船員載返基隆港隊部碼頭。

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