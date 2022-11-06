驚險！引水梯爬一半斷裂　基隆港引水人秒墜海獲救

▲基隆港有引水人進行作業時，因引水梯斷裂而落入海中，幸好救生衣發揮效用，只受有輕傷。（圖／資料照）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

一名梅姓引水人昨晚在基隆港引領巴拿馬籍貨船「峰鶴輪」出港，攀爬引水梯要上船時，引水梯竟突然應聲斷裂，梅男也隨之掉落海中，幸好當時身上穿著的救生衣馬上充氣，發揮救生功用浮在水面上，救援人員立即將他救起，只有頭部輕微撞傷，沒有大礙，港方也將向船方追究相關安全責任與賠償。

北部航務中心表示，昨晚8點半接獲基隆港引水人主任通報，梅男在港內引領總噸位7727公噸、船長104.8公尺，船寬20公尺的巴拿馬籍雜貨船「峰鶴輪」出港，從海側引水梯登輪時，引水梯卻發生斷裂導致落水，幸好救生衣立即充氣並浮起，旋即由引水艇人員救起，意識清楚，立即送至衛生福利部基隆醫院就醫。

經檢查後，梅男僅頭部有輕微碰傷、尚無其他外傷，並返回引水人辦公室述職，目前已返家休養。

意外發生後，剛方立刻管制該船出港，並請船長出具報告書；船方已坦承疏失，有關引水人醫療與裝備損失部分，船方承諾將負全責賠償，因事發當時天色昏暗，俟明日確認該船引水梯換新，由航務中心PSCO登輪檢查安全無虞後始解除管制出港。