馬力波守軍遭俄判死！幸運逃生2月竟「重返烏克蘭」：戰爭需被揭露

▲艾登在馬力波被俘後遭判死，但他重獲自由不到2個月，居然決定重新回到烏克蘭戰場，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭一名馬力波守軍被俄羅斯俘虜後慘遭虐待，不料他被救出才剛不到2個月，就打算為了心中理想重返烏克蘭戰場。

據《每日星報》報導，英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登（Aiden Aslin）年初與部隊同袍堅守馬力波48天，最終因彈盡糧絕向俄軍投降，並被俄方判死。當時，俄羅斯官媒釋出的畫面顯示，艾登眼部腫脹、臉部明顯受傷，而且他的雙手被上銬，看起來疲憊不堪。

今年9月，在沙特王儲和俄國寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的協助下，他在烏俄的大規模換囚行動中被救出，得以與來自英國諾丁漢郡的家人團聚。他也在推特曝光自己被囚時的經歷，透露自己大部分的時間都在忍受被毆打與不人道的折磨。

然而，艾登才剛被釋放不到2個月，就宣布將以戰地記者身份重返烏克蘭，在他的YouTube頻道還原衝突現場畫面，並講述烏克蘭士兵、消防員以及百姓如何為生存而戰的故事。剛與死神擦肩而過度艾登表示，他決定回歸烏克蘭，是出於對第二故鄉的愛。

他透露，「那是我的家，我當然不想再被抓了，但我總覺得我還有事情沒做完，有些故事必須被揭露。我向我的未婚妻保證，我不會再回到軍隊，也不想再拿起武器，我也知道可能會在烏克蘭被認出，但我覺得我值得冒這個險。」