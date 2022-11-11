蔡壁如不滿相似度16%被撤學位　德明：非唯一指標「交給專業判斷」

▲蔡壁如昨委託律師向德明科大提出申覆，校方回應，相似度檢核不是判定抄襲與否的唯一標準。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前民眾黨立委蔡壁如因論文涉及抄襲被撤銷學位後請辭立委，昨（10日）委託律師向母校德明財經科技大學提出申覆，並指自己論文相似度僅16%，不認抄襲，德明科大今（11日）下午發出聲明，指不能單憑比系统認定相似度檢核高低，就草率斷定是否成立抄襲，而要由學術審議委員會進行審議並做成決議，若被檢舉人不服，得依照相關程序進行救濟，而所有程序都應依法規進行，以專業判斷為最終依歸。

民眾黨前立委蔡壁如在德明財經科大碩士論文涉嫌抄襲，校方接獲檢舉後經學倫會審議，上月13日撤銷其碩士學位，蔡壁如隨後也宣布請辭立委，而蔡壁如昨在臉書貼文，指已經委託律師將她的申覆書送交德明科大，並指自己論文相似度僅有16%，希望母校再給她一次說明，並提出三項質疑，包括德明認定構成抄襲「情節嚴重」標準為何，以及未來是不是也比照辦理，請德明科大說明。

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德明財經科大下午則在學校網站公告聲明，指比對系统是相似度檢核工具，並非代表抄襲程度的絕對指標，相似度總百分比高低，並不代表抄襲成立之與否，若要判斷是否成立抄襲，仍應依照相關規定，由學術審議委員會進行審議並做成決議，不能單憑比系统認定相似度檢核高低，即草率斷定是否成立。

德明科大表示，若依據比對結果斷然指控抄襲，恐有公然誹謗並涉及法律責任，被檢舉人如對於學術審議委員會所做成決議不服，被檢舉人仍得透過相關救濟程序進行權利救濟，所有程序均應該依法規進行，以專業判斷為最終依歸。

