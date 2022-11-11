在地人嗨翻！千坪唐吉訶德高雄店亮點曝　狂許願陳其邁：想要一蘭

▲唐吉訶德明年進軍高雄，將在大立百貨開設千坪旗艦店。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（11）日宣布好消息，唐吉訶德要進軍高雄，預計明年第四季在大立百貨開設規模約千坪指標型店鋪，除了會重現日本門市風格，還會有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，不用去日本，也能體驗最新鮮、最道地的異國風情。

沒看錯！你喜歡的「唐吉訶德」要來高雄了！陳其邁在臉書指出，活絡商圈，經發局邀請，年輕人喜愛的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI確定進軍高雄囉，預計明年第四季在大立百貨開設全台最大，規模約千坪店鋪，重現日本門市風格。

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陳其邁也曝光亮點，除了大家都愛的特色商品，還有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區。這篇貼文引來高雄網友狂讚，「天吶好感人！！高雄整個起飛啦～」、「這是我去日本必逛的店耶！太好了高雄也要有了」、「可不可以不要這麼強」、「市長好給力」、「邁邁你太神了 又讓高雄更感動 有你真的好好」。

另外也有網友歪樓說，「是不是跟邁邁許願，什麼願望都能實現」、「敲碗，一蘭拉麵」、「許願高雄也想要間阿卡將或西松屋（日系母嬰用品）」、「許願一蘭+1」、「許願 Krispy kreme 也在高雄」。

▲▼唐吉訶德南台灣第一家新店將座落於大立百貨地下1樓，將設置壽司專賣店等專區。（圖／高雄經發局提供）

對DON DON DONKI將進駐開設門市，大統集團也指出，大立努力成為高雄最精彩的潮生活代表，陸續超越南部其它縣市引進首店皆座落在高雄：有來自日本超高人氣的蔦屋書店、客美多等數十家經典異國餐飲，現在DON DON DONKI首度南下開設全台最大店鋪，店址選在高雄大立 A、B 兩館 B1 樓，店鋪總面積約一千坪。

大統集團並透露，DON DON DONKI大立店除將重現日本門市風格，店鋪更將主打特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，讓消費者舒適品嘗最新鮮、最道地的日本美味。