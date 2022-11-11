地域品牌空間再造　台東縣政府推動地方產業升級優化

▲台東縣政府推動地方產業升級優化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於11日在國立台東生活美學館戶外沙龍舉辦「台東店家再造暨雙語化輔導計畫成果展」。

副縣長王志輝表示，台東縣政府近年來推動產業升級轉型、鼓勵業者開發創新、扶植在地品牌成長，輔導產業導入雙語提升服務量能，藉由設計打造地方品牌、量身訂做品牌形象、空間優化再造、品牌包裝升級。許多店家透過輔導計畫都有了全新不同面貌的展現。

「越國際化的時代，發展要越在地。」讓在地特色產業以「質感、溫度、精緻、慢」為核心概念，保留產業傳統特色融合設計美學概念，並藉由導入雙語加強產業整體服務量能。

財政及經濟發展處說明，此項計畫改造標的有2類，第1類為「台東在地特色店家店面環境改造」，參與店家分別為鳳奶客棧、藏濱水產、浮定咖啡、泰源幽谷獼米、東芳草藥舖、客來吃樂、鄰家蒸餃、野菜皇后、巧本味、正一茶園傅姐風味餐、蕎仁美部落廚房、英蕙原藝工作坊、少妮瑤手工烘焙坊、寒舍茶坊，計畫改造重點包含重新調整店內動線安排，提供雙語招牌、文宣、看板、點單、故事牆，以店家既有氛圍基礎下，打造專屬品牌形象，也讓國際友人來訪時能一目了然感受台東的友善及熱情，提高在地店家服務品質。

計畫改造標的第2類為「台東店家品牌形象及包裝設計輔導」，精選10件在地特色產品進行品牌包裝設計，分別為藏濱水產、蜜蜂盒子、正一茶園傅姐風味餐、厚生茶園、蕎仁美部落廚房、東芳草藥舖、鄰家蒸餃、野菜皇后、心燈窯坊、英蕙原藝工作坊，將特色產品包裝再升級融入美學新概念並搭配雙語標示，一目了然又別具巧思的設計讓人對台東在地特色產品留下深刻印象。