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社會 社會焦點 保障人權

退休師遊池上被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區張姓退休女老師，6日與家人到台東縣池上鄉遊玩，未料晚間步行回民宿途中，遭到酒駕的貨車徐姓司機撞擊，送醫搶救仍傷重不治。張女家屬10日在台中受訪，丈夫氣憤表示，徐男是酒駕累犯，卻僅以2萬元交保，罰則太輕，死者死不瞑目。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲張姓退休女老師一家人到台東池上旅遊，丈夫說，因民宿附近風景很美拍照留念，未料竟是此生最後一張照片。（圖／家屬提供）

本案發生於6日晚間，張姓女子（68歲）與丈夫及2名女兒至台東池上遊玩，一家人吃完晚飯散步回民宿時，行經池上鄉忠孝路段，張女遭徐姓男子（48歲）駕駛小貨車撞飛，大女兒也遭波及，徐男撞人後隨即逃逸，張女送往關山慈濟醫院急救後仍不治

轄區警方調閱相關監視器，循線找出徐男到案，酒測值高達0.95，但徐男卻辯稱是回家後才喝酒，且不知有撞到人，經聯繫律師到場後，才改口坦承酒駕，檢察官依酒駕致人於死罪偵辦，複訊後命2萬元交保。

據查，張女任教國小老師近30年，約9年前退休。張女丈夫、大女兒今日出面受訪，丈夫表示，因其中1名女兒近日才從澳洲回來台灣，加上2個女兒都還沒看過稻浪，夫妻遂決定上週末一家人一起到台東池上旅遊，全家人都很開心期待。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲▼張女1家4口到台東縣池上鄉旅遊。（圖／家屬提供）

▲▼ 。（圖／家屬提供）

丈夫哽咽地說，當天大家快快樂樂出遊，到民宿後因為風景很美，太太還拍照留念，豈料晚餐過後太太就客死異鄉，「這張照片竟然就成了太太此生最後畫面！」。

另外，肇事者是酒駕累犯，撞死人只用2萬元交保，他們情何以堪？丈夫認為，酒駕肇事罰則太輕，喝酒後車子就等於殺人兇器，政府應沒收嫌犯的凶器，讓他不能再開車害人。

丈夫也說，池上這次的觀光活動辦得很成功，他也是慕名而來，但事後發現現場沒有交管，是否置遊客安全於不顧？而忠孝路是池上鄉的主要道路，卻聽聞經常發生車禍，部分商家將車子停在人行道上，逼迫民眾只能走在馬路上，相關單位應加強宣導往來車輛慢速行駛，做好標誌等措施，以免悲劇再次發生。

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