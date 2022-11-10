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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨　是主計處出動稽查

▲▼館長晚間在直播中，像財政部道歉，真正出動稽查是行政院主計處。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲館長晚間在直播中，向財政部道歉，真正出動稽查是行政院主計處。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中自爆，名下7間公司同一時間被查稅。對此他10日晚間在播中向財政部道歉表示，抱歉讓財政部受到很大的壓力，其實直播中的意思是在調侃民進黨，還有調侃那些檢舉他的人士，真正派員稽查的行政院主計總處。

館長在直播中表示，查稅事件曝光後，很多民進黨的立委或其他朋友，也幫忙打電話到財政部確認，也很抱歉讓財政部長長官受到很大的壓力。

▲▼館長在直播中秀出公文，指出是行政院主計處稽查。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長在直播中秀出公文，指出是行政院主計處稽查。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長也強調，自己是真的也有受到政府的聯合稽查，但稽查單位不是財政部，是行政院主計處派員稽查。

館長指出，民進黨的朋友跟他解釋，也不清楚詳細的稽查原因，有可能是被檢舉過多，也有可能是在這個行業別裡「我們是模範」，但是會計師打電話去詢問時，卻說是電腦隨機挑選的。

館長說，雖然對方說是電腦隨機挑選的，但是自從2018年以來，連續5年稽查全中，問民進黨的朋友是怎麼回事，也不清楚真正原因，推測可能是「檢舉過多」或者是「產業模範」這2個原因。

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