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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長搞錯了！只是5年1次工商普查　沒查稅也無聯合稽查

記者陳家祥／台北報導

館長陳之漢日前在直播中自爆，名下7間公司同一時間被查稅，但今致歉，並稱派員稽查的是行政院主計總處。但據了解，館長所指的是每5年1次的「工商普查」，並非查稅、也非聯合稽查，是由各地方政府派普查員執行，不是中央執行。

▲▼館長晚間在直播中，像財政部道歉，真正出動稽查是行政院主計處。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲館長晚間在直播中，向財政部道歉，真正出動稽查是行政院主計處。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

館長在直播中表示，查稅事件曝光後，很多民進黨的立委或其他朋友，也幫忙打電話到財政部確認，也很抱歉讓財政部長長官受到很大的壓力。他也說，自己是真的也有受到政府的聯合稽查，但稽查單位不是財政部，是行政院主計處派員稽查。但實際上，此一稽查為5年1次的「工商普查」，已經執行近70年，歷史相當悠久，目的是為了瞭解產業動向，以便訂定輔導發展的政策。

「工業及服務業普查」為依法辦理的基本國勢調查，自民國43年以來，已辦過13次，本次為第14次普查。歷次普查結果對於重要經建計畫之擬定、工業區開發、產業輔導政策制定、地方產業發展策略之釐訂、甚至交通路線之規劃等，均扮演重要角色，充分發揮支援政策之效益。今年度的普查適值疫情起伏及國內外經社環境急遽轉變時期，更具重大意義。

根據主計總處資料，工業及服務業普查是由主計總處及各市縣政府合辦，「所動員的普查員多為各市縣政府、鄉（鎮市區）公所職員或里幹事，均屬公務人員」。普查員辦理訪查時，會攜帶普查員證供廠商識別身分。

普查主要問項包括組織型態、開業年月、經營項目、從業員工及薪資、使用派遣勞工或經營勞動派遣業務、營業收支、實際運用資產、營運數位化狀況、無形投入、專業技術交易、經營自有品牌、創新情形、區域布局、商品銷售管道、多角貿易值、循環經濟、原材物料耗用量值及來源分配、及其他各業專用明細項目等。

另外，主計總處也提到，廠商可透過下列管道查證普查訊息：1.向所在地市縣政府主計處或鄉（鎮、市、區）公所查詢。2.向村里長辦公處查詢。3.上網「110年工業及服務業普查專區」查詢相關訊息。4.撥打「165反詐騙專線」查證。

主計總處指出，目前工商業登記資料，屬靜態資料，會作為普查名冊之參考，但無法顯示工商業最近之營運狀況。營利事業所得稅申報資料內容雖部分與普查項目類似，但缺少員工人數、廠商經營特徵及原材物料等項目，無法提供國民所得、產業關聯表、受僱員工及工業生產權數統計之編製，難以了解產業經營特徵趨勢，支援政府制定產經政策，因此仍以輔助普查之功能為主，尚未能完全取代普查。

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