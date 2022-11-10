推科技導入雙語教學！新北女議員提這政見：要打造科技城市

▲新北女議員提出雙語科技政策。（圖／競選總部提供）

國家發展委員會推動2030雙語政策，新北市議員李倩萍爭取經費，將三重的兩間舊教室打造成科技感十足的英語情境教室。她更進一步結合科技智慧AI口說APP，並國小提供試辦計畫，導入AI學習系統「EZTalking」，目前「EZTalking」使用量已突破百萬次，上線使用的學生數在年底預計突破5萬名學生

國家推動2030雙語政策，然而現實學習環境及校園卻遇到外語老師、英文老師師資不足等問題，如何營造隨口說英語的環境及條件，成為嚴肅課題。為讓英語學習變得更好玩、更有趣，新北市議員李倩萍爭取，把兩間破舊不堪的自然科教室，變成科技感十足的英語情境教室，串起孩子與世界的連結。

此外，李倩萍在元宇宙虛擬實境科技輔助下將情境教室搬移，讓孩子們有實際親臨現場的感覺，讓學習更有趣，提高學習之間的互動性，讓每個場景互動更生活化。今年特別補助三重修德國小、正義國小建置示範情境教室，讓他們打造高科技的情境教室也希望這兩間學校能成為示範學校。

修德國小校長陳俊生表示，利用虛擬攝影棚舉辦各種英語發表會或者舉辦英語練習活動，也可作為英語師資訓練中心，期待新北市的英語研習活動、教學內容設計都可以在學校進行。

李倩萍更進一步結合科技智慧AI口說APP，並在三峽區龍埔國小、蘆洲國小提供試辦計畫，導入AI學習系統，讓孩子們能隨時隨地練習英語口說，在引進外師之後也能提升孩子們的學習，畢竟外師無法在下課後還能有互動的時間，AI導入扮演重要角色，形同英語老師的虛擬助教，達到「雙師」教學品質。

提供智慧科技學習的易晨智能執行長許永昌提到，利用AI進行語音辨識並準確找出發音錯誤的地方，即時性回饋給孩子們，讓孩子能一次次的重複練習，目前效果顯著並讓孩子們的學習意願提升，進而學習程度也提升。

許永昌強調，在教育部「生生用平板」計畫下，已經超過100間國中小、高中導入「EZTalking」AI口說學習平臺，在未來還會有AI對話練習的新功能持續加入。目前「EZTalking」使用量已突破百萬次，上線使用的學生數在年底預計突破5萬名學生，下一步希望將Avatar虛擬人物與AI結合，讓虛擬老師能夠協助孩子們更快樂的學習，讓全民都能快樂地開口說英語。