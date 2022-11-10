港澳人士來台自由行再等等　陸委會：逐步調整管制措施

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

政府目前尚未開放陸港澳人士來台自由行，陸委會10日表示，將根據國內外疫情變化、中國大陸防疫管控，以及兩岸互動情勢等最新發展，逐步調整陸港澳籍人士入境管制的措施。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上說，根據疫情指揮中心提供的資料，在最近兩周入境的人次，相較每周入境人數的總額15萬人還有餘裕，11月7日指揮中心調整了相關防疫措施，陸委會也配合調整放寬陸籍研究生來台，以及港澳人士申請來台，包含以團體方式來台旅遊。

邱垂正提到，陸委會將根據國內外疫情的變化、中國大陸防疫管控，以及兩岸互動情勢等最新發展，逐步調整陸港澳籍人士入境管制的措施。

邱垂正指出，港澳的部分是為了配合國內整體防疫措施，以及入境總額管制政策，「我們循序漸進推動相關人士入境，希望維持我們與港澳間正常健康有序交流的原則。」

中國大陸方面，邱垂正強調，中國大陸目前還未開放其民眾赴海外旅遊，加上我方也有入境總額管制，為了保障國人優先返國的權益，開放陸客來台並非優先項目。

邱垂正還說，另外一方面，目前中國大陸還有嚴格的封控隔離措施，因此現階段，為了維護國人赴陸旅遊安全與相關權益，我方尚未開放國人赴陸進行團客旅遊，「當然，本會也會持續會同交通部等相關主管機關，依據兩岸防疫情形評估開放時機。」