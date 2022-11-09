兩岸短片競賽在台港人奪首獎　邱太三：增進台港澳正常交流

▲活動現場的合影。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／台北報導

第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮今（9）早舉行，由台南陳太太Kary、育帆與居明獲得首獎，拿走20萬元獎金，作品名為「香港潘小姐，台南陳太太」。陸委會主委邱太三表示，希望藉由每次的活動，累積增進兩岸及台港澳關係的正常交流與發展。

邱太三致詞時表示，感謝參與的朋友透過影片，留下兩岸及台港澳交流的感人故事，也希望台灣友善的人民及包容的社會，能讓大家勇敢在台灣做夢、追夢，成為台灣的一份子，透過相互的理解與包容，才能在彼此不同的環境中，發現相同的生命感動，並希望藉由每次的活動累積增進兩岸及台港澳關係的正常交流與發展。

▲首獎獲得者。（圖／主辦單位提供）

本屆「eye台灣win兩岸」競賽共有20部作品入圍，一同角逐總獎金60萬元的獎項，最後由台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝的作品「香港潘小姐，台南陳太太」獲得首獎。陸委會邱垂正副主任委員頒發20萬元的獎金。

評審團認為，該部「香港潘小姐，台南陳太太」以香港人的視角，深入府城台南的生活，從早餐及下午茶，強烈對比出香港與台南的飲食習慣差異，觀察角度細膩，並由台南充滿文青氣息的書店及四處林立的廟宇，帶出台南特有的文化底蘊及自由步調，透過鏡頭向全世界展現台灣的美好。

據悉，本次競賽自7月25日起公開徵件至9月28日止，共有150部作品參賽，創下歷年報名件數最多的佳績；評審團經專業嚴謹的初選、決選等評審程序，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共13組獲獎名單。