空姐版郭雪芙跳槽警界！變身反詐片女主　教你1111購物別偷偷來

記者游瓊華／台中報導

隨著雙11購物節即將到來，各大電商、網購平台陸續加碼推出促銷活動，加上台中購物節效應，許多民眾想趁機撿便宜，但警方防止民眾被騙，由前復興航空空姐、外型貌似女星郭雪芙的實習生黃靖雅擔綱女主角，整合常見的詐騙老梗，透過偶像劇式的唯美拍攝手法推出一部微電影，提醒民眾於購物時要留心，可以把錢變成你想要的樣子，勿因詐騙集團的話術，隨意加陌生人私LINE私底下交易，將錢轉入詐團的口袋。

▲空姐郭雪芙跳槽警界拍反詐廣告，提醒1111購物別「私LINE」偷偷來。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲身高166公分的黃靖雅，今年28歲，目前在春社派出所實習。（圖／記者游瓊華翻攝）



身高166公分的黃靖雅，今年28歲，目前在春社派出所實習，畢業於110年特考班，被稱為警界長髮郭雪芙，現今單身。大學畢業到復興航空當空服員，之後到澳洲打工2年，想當警察是因為看了韓劇驅魔麵館覺得抓壞人很帥，才決定考警察。

▲第四分局拍攝微電影，提醒民眾在瘋1111購物同時，也要留意不要被詐團欺騙。（圖／警方提供）



第四分局表示，近年來各類型的詐騙手法層出不窮，在雙十一購物期間，把購物時可能會遇到詐騙的類型如：分期付款退費、假冒客服人員、重複扣款、設定高級會員、一頁式廣告、幽靈包裹等等詐騙關鍵字，透過影片的方式呈現，再三提醒民眾，在限時、限量迷思的衝動下，很容易落入詐騙集團的圈套裡，反而因小失大得不償失。

第四分局也提醒，在網路上購買商品，記得要挑選知名有良好商譽大型拍賣平臺購物及誠實可靠有信用的賣家，不要隨意加陌生人私LINE私底下交易，以保障購物權益。另外收到任何不明簡訊或電子郵件，請勿點擊不明連結，亦勿填輸任何個人身分資料銀行帳戶及信用卡資料，以免個資外流及信用卡遭盜刷，才能享受購物的樂趣。