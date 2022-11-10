獨／搶不到BLACKPINK！　網咖「地獄1場景」驚呆她

▲BLACKPINK高雄站全面售票，一開賣就被搶爆。（圖／翻攝自BLACKPINK官方臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

南韓超人氣女團BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日將在高雄國家體育場 （世運主場館）開唱，近日分為三階段購票，今（10日）中午12點為最後搶票機會。一大早就有許多粉絲在電腦前嚴陣以待，就有一名女高中生捕捉到網咖被包場掃票的盛況，直呼「12點一到網頁全面當機」。

一名女高中生向《ETtoday新聞雲》透露，一大早就到網咖開台卡位，計畫直攻最貴價位（8800元）的位置，不過開賣時間中午12點一到，售票系統整個當機，網咖現場大概僅有1、2個人搶到門票。目前現場仍有許多人在等待官方清票。

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▲照片中可見，大批粉絲的網頁都停留在Live Nation Taiwan官網頁面，等待搶票。（圖／網友授權）

本站稍早報導「BLACKPINK高雄站4.5萬張完售！20萬人上線1分鐘搶光 粉絲哭了」內文指出，BLACKPINK高雄站門票於8日正式開搶，早鳥部分因符合資格的會員較少，因此較容易搶到票，主辦單位理想國透露，8日11點那輪約3、4分鐘完售，9日上午10點輪到Live Nation Taiwan會員預購則是名符其實的「秒殺」，僅花1秒所有門票就被搶光。

最後一波搶票時間落在10日中午12點，稍早理想國表示「同時約有20萬人上線搶票，1分鐘完售」，本次演唱會共有4.5萬張門票，3天累積下來全數售完，但主辦也再次強調「切勿購買來路不明的票券，以免受騙。」