女賊4度闖萬華獨居男家行竊　監視器曝光還詭辯「我是他老婆」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局9月份接獲報案，1名女賊趁凌晨時分潛入92歲的獨居男子家中，並且伺機偷走4萬多元現金，獨居男的家人透過監視器發現，通知警方前往處理，警方派員警在門外埋伏，趁女子第四度闖入時前往逮人，她還辯稱是獨居男的妻子，當場被家屬打臉。

警方調查，65歲的陳姓女子，16日晚上潛入萬華區西昌街一處大樓，趁92歲謝姓男子熟睡時偷走財物，但畫面全被謝男子女裝的遠端監視器拍下，謝男女兒立刻跑到警局報案。警方追查時，發現陳女18日再度前往行竊，警方到場時陳已經離去。

▲陳女以狗爬式的方式（紅圈）潛入謝男家中行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方清查，陳女在9月8日第一次入內行竊，16日被監視器拍下行竊過程，18日又再度上門，警方向謝姓男子的子女表示，門鎖先不要換，也提供遠端監控的密碼給警方，果真陳女又在10月29日再度上門，還在現場翻箱倒櫃，警方立刻趕往現場。

▲陳女被警方查獲還一度想辯稱是獨居男子的妻子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，陳女還假裝是謝姓獨居男子的妻子，殊不知警方早已查清其身分，當場將陳女帶回派出所偵訊，謝姓男子則表示，陸續被偷走4萬多元現金，警訊後依竊盜罪嫌將陳女移送法辦。