新北最「嫩」女里長！手捧斷肢王者蜥　咳一聲就吐血還要拚連任

記者戴上容／新北報導

新北市三重永安里黃麗伃是新北最年輕里長，2018年當選時年僅26歲，4年過去，年輕清秀的黃麗伃做過各種大小事：臨終陪伴，抓蛇、捕蜥蜴，當Spy抓偷倒垃圾的人。在新冠肺炎疫情過度勞累下，她喉部突長2腫瘤，開刀後她咳一聲就「吐血」，但她不喊苦也不怕苦，她愛永安里，這次再拚連任！

▲永安里長黃麗伃當選時才26歲，當選後勞心勞力，忙到「吐血」。（圖／黃麗伃提供）

黃麗伃土生土長的三重人，中正大學勞工關係碩士畢業，她從小五第一次受到里長幫忙後便立志要當里長，厝邊隔壁、親戚看到她都會問她什麼時候要選里長。黃麗伃2018年投入選舉，家裡的人沒人懂政治，因此她土法煉鋼，每天站街口，握過一雙又一雙鄉親的手，最後以比對方多一倍的票數，打敗了前任爭取連任的里長黃菱鈺。

4年過去，黃麗伃她充滿自信接受《ETtoday新聞雲》專訪，細數里內每個建設，包含：爭取永盛公園婚紗共融遊具、美化清潔地下道，和她創立「享食冰箱」讓有需要的民眾能夠得到幫忙，線上E化里民服務等等。

▲▼永安里長黃麗伃爭取里內各項建設。（圖／黃麗伃提供）

「你看牠其實很喜歡運動！」黃麗伃手捧著跟里民分享一鍋黑豆水，帶著記者來到里辦公室，她指著保溫箱裡一隻下肢明顯「骨折」的蜥蜴分享：這隻是里民通報有蛇，我到現場才發現是一隻蜥蜴，牠叫王者蜥，下肢癱瘓了，先養在這，等有緣人來認領。記者問，你不怕蜥蜴嗎？黃麗伃抱起蜥蜴說：牠很可愛啊！「我處理最多的是貓屍體，那個肚破腸流才驚悚，唉，現在外送員搶快都不顧生命，撞了就跑走」。

▲▼永安里長黃麗伃救助王者蜥。（圖／記者戴上容攝）

黃麗伃說，當里長第一年真的比較手忙腳亂，讓她印象深刻的是，她第一年握著獨居長者的手陪伴他臨終，那次以後，下定決心要幫忙每一個弱勢！不管是環保站、享食冰箱等，都是為了幫助更多人。里長工作不難但很雜，其中「溝通」是最重要的事，當里長每件事情都要講個10遍以上，「這很容易卻非常重要」，像里內健康檢查，公告貼1次、口頭講1次、廣播器1次，鄰長來問講1次，聽不懂再說無數次，前一天又要再講1次。

「疫情期間太忙了！」黃麗伃說，她在4月幫長者送餐時就被傳染了，之後疫情爆發，她覺得喉嚨怪怪的但因為太忙了也不管它，到9月的時候，醫生就說2邊扁桃腺加起來腫到快8公分，一定要摘除了，恢復期一直吐血，嚇壞家人和里民。

▲▼永安里長黃麗伃疫情期間過於勞累，喉部長了2顆腫瘤，恢復期只要一咳嗽就爆血。（圖／黃麗伃提供）

談到新政見，黃麗伃說，她想要爭取擴大里內體健設施，並且擴大里內日日通行的涵洞，讓交通更順暢，以及向新北市動保處一同解決流浪動物的問題，未來更想要分享里長經驗，讓大家一起同榮共好，希望大家再給她機會為民服務。

▲永安里長黃麗伃拚連任。（圖／記者戴上容攝）