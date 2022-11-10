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麥當勞紙袋、飲料杯換新裝變「麥當當」了！超可愛細節一次曝光

▲▼麥當勞紙袋、飲料杯換上「麥當當」字樣。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當當悄悄換上新包裝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

趕緊衝了！人氣速食店「麥當勞」外帶紙袋被發現悄悄換上新裝，特別的是還印了「麥當當」字樣，一曝光就引發熱烈討論，不少人直呼「太可愛了」、「有種親切感」。《ETtoday新聞雲》也曝光超可愛細節，業者則證實消息表示，這是世足賽限定包裝，即日起送完為止。

▲▼麥當勞紙袋、飲料杯換上「麥當當」字樣。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞新紙袋、飲料杯上頭印有10國對麥當勞的可愛暱稱。

這次玩真的了，「麥當勞」驚喜把外帶紙袋、中杯冷飲杯換上新包裝，上頭不僅大大印上「麥當當」字樣，還有9國對麥當勞的超可愛暱稱，像是澳洲的「MACCA’S」、法國的「McDO」、英國「MACCY D’S」等，以及美國、西班牙、馬來西亞、阿根廷、義大利、德國等，一共可以看到10國對麥當勞的專屬稱號，可愛爆表。

▲▼麥當勞紙袋、飲料杯換上「麥當當」字樣。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼現在衝麥當勞就能拿到新紙袋、飲料杯。

▲▼麥當勞紙袋、飲料杯換上「麥當當」字樣。（圖／記者蕭筠攝）

對此，業者證實消息表示：「為迎接即將登場的世界盃足球賽，台灣麥當勞即日起中杯冷飲杯及部分外帶紙袋，改採世足賽限定包裝。」因此這款「麥當當」紙袋是世足限定包裝，且送完為止。

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