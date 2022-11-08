搶11元比薩、雞塊！「8大速食店」最新優惠懶人包　肯德基也買1送1

▲速食店最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

小確幸一次收！為迎接即將到來的雙11，《ETtoday新聞雲》搶先整理「8大速食店最新優惠」，包括麥當勞、肯德基、漢堡王直接爽吃買1送1，加碼還有限時3天要搶11元雞塊、比薩，通通不能放過，先筆記再說。

▲頂呱呱經典原味1斤雞來了。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至11月9日祭出「經典原味1斤雞」優惠活動，整整600g的經典原味雞塊售價209元，加碼還歸加價購活動，只要用45元就能享有3大品項加價吃優惠，包括地瓜薯條1份、甜甜包2入+經典泡菜1盒、日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭、花蓮、世新店則不參與此活動。

●肯德基

肯德基即日起至11月10日祭出「6款人氣點心、飲料可享買1送1」優惠，品項有4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、百事可樂、玉米濃湯、中份香酥脆薯（PK會員獨享）、經典熱奶茶（PK會員獨享），加碼還有3款111元超值優惠套餐，包括咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻1顆+冰檸檬紅茶1杯、紐奧良烤腿堡1顆+原味蛋撻1顆+小杯冰檸檬紅茶1杯，以及青花椒咔啦雞腿堡1顆＋原味蛋撻1顆+小杯冰檸檬紅茶1杯（PK會員獨享），以上須出示優惠代碼才可享優惠。

第2波優惠於11月11日至11月14日限時登場，並於今（8）日起開放網路預購，其中，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺54折，PK會員獨享「青花椒咔啦雞腿堡1顆+咔啦雞腿堡1顆+原味蛋撻2顆+冰檸檬紅茶2杯」優惠價222元；再加碼於雙11優惠期間下載註冊PK雙饗卡APP，新會員可獲入會禮50元，若從門市成功加入會員則直接送原味蛋撻1顆，全台限量1萬份、送完為止。

而PK雙饗卡APP也有雙11優惠，11月9日至11月11日連3天爽吃「1元上校雞塊分享盒（20塊上校雞塊）」、「6塊雞桶分享餐（6塊辣味咔啦脆雞」及「12塊雞桶派對分享餐（12塊咔啦脆雞+3份大薯+1盒蛋撻+1瓶1.25L百事可樂）」，最低下殺不到1折，期間每日各限量200份，每日上午10時開搶；11月15日至11月21日期間還有139元咔拉雞腿堡餐、11月22日至11月28日則推4塊雞塊套餐特價99元共2大優惠。

▲麥當勞APP限時1天優惠先筆記。

●麥當勞

麥當勞APP於11月11日祭出「暖心雙11」刮刮樂活動，並祭出「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠券等刮，只要完成任務就有機會刮中，趕緊筆記下來，把握機會搶一波小確幸。

●必勝客

必勝客於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，首先於11月9日至11月11日祭出「11元厚個人比薩 （1個6吋鬆厚個人比薩）」、「111元鬆厚小比薩（1個9吋鬆厚小比薩）」及「1111元鬆厚大比薩（1個12吋鬆厚比薩共6張）」，期間每日各限量200份，每日上午10時開搶；11月15日至11月21日加碼推必勝客9吋比薩小套餐狂省370元，而11月22日至11月28日還有「必勝客2個6吋個人鬆厚比薩特價170元」等好康。

除外，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

▲漢堡王最新霸王省優惠券 。

●漢堡王

漢堡王11月9月至11月11日每日下午3時至3時半祭出半小時快閃「111元套餐」優惠，爽吃「黑醬安格斯牛肉堡+中杯可樂」只要111元，提醒須於官網結帳頁面輸入優惠代碼「BK111」才可享優惠，兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等則不適用此活動。

另，即日起至12月20日還有「霸王省優惠券」等吃，一共有6大系列共30種優惠，其中，肯定要搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。

除外還有「銅板超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「期間限定」、「火烤店限定」等優惠，即日起至12月20日限時開吃，且於官網消費消費券內商品，再輸入專屬優惠碼還可享2大點心免費吃，滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲拿坡里推超狂「超級戰斧雞腿」最低下殺69折吃。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至11月30日祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

●拿坡里

拿坡里即日起至12月5日祭出最新比臉大「超級戰斧雞腿」下殺優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售。

●達美樂

達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽；加碼還有外帶99元披薩、捲餅套餐，平日一至四限定吃；以及周一、周二、周六外送限定披薩買大送大、買大送小等好康。

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