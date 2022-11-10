楊大正、陳明章都幫忙寫歌！　陳時中唱「刷牙歌」預言暗黑會過去

▲陳時中出席音樂人挺阿中記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部本周公布一系列「音樂人為台北／阿中寫歌」歌曲，滅火器樂團主唱楊大正、視障歌手王俊傑、台語創作歌手陳明章10日齊聚力挺陳時中，陳時中現場回顧30多年前陳明章幫寫「潔牙歌」的回憶，還當場唱起「刷牙、刷刷牙、刷牙刷刷牙」，並指「暗黑」總是會過去，希望透過選舉比拚正能量。

陳時中競選總部今天上午舉行「每日一挺，音樂人挺阿中暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲」記者會，會中釋出董事長樂團吉他手吳永吉創作的「頂真」歌曲，此外包括楊大正、王俊傑、陳明章與會，同時預告11月13日晚間將在台北國際會議中心舉辦演唱會，盼用音樂感動更多的台北人。

陳時中會中有感而發說，選舉到最後，很多扭曲和抹黑的情況越來越多，但是選舉應該選賢與能，不管怎麼樣，這些「暗黑」總是會過去，但他希望把美好的事情留下來，這些歌曲貫穿了希望、改變、頂真、努力，帶來正能量，「選舉大家來比拚正能量，希望怎麼樣讓大家變得更好」，這些歌曲真的為他帶來很大很大的力量。

陳時中透露，30多年前陳明章也幫他寫了一次歌，當時因為牙醫師公會推動潔牙，陳明章忙寫了一曲「潔牙歌」，讓他可以去小學推動潔牙。他當場唱起來說，「刷牙、刷刷牙、刷牙刷刷牙」。

楊大正表示，台灣過去的防疫成績真的是非常非常耀眼，其實在選戰當中，對於陳時中被攻擊覺得非常心疼，幾周前他發現王俊傑、陳明章在偷偷寫歌，決定自己也要寫一首，雖然他是高雄人，但過去曾在台北居住12年，公司的營業登記也還在台北，台北的未來仍與自己息息相關，期盼能出點力，在自己的領域支持陳時中。

王俊傑透露，創作的過程是感性的，需要感動和溫暖，幾周前他突然想到，為什麼今年陳時中沒有半首歌，於是打電話給競總總幹事吳思瑤，詢問是否可以揪朋友一起來創作，延續這些感動，於是，就在兩個多禮拜間就產出了6首歌，投射到陳時中身上，這是一件不容易的事，並稱讚陳時中說，「一個人能在一個崗位上，花很長的時間做同一件事情，最重要的是頂得下來」，他期待陳時中能夠為台北做更多事情。

陳明章則在會中將北投紀念月琴致贈給陳時中，他說，台語有一句話叫「咱若有心，石頭變黃金」，希望陳時中可以完成一個夢，同時希望台灣的文化能夠透過陳時中，傳播到全世界去。

此外，記者會中也出現一幕漏網鏡頭，幾個月前就加入競選團隊的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行一早就抵達會場，負責控制直播畫面，他穿了一身黑短袖、黑短褲，全程低調待在角落認真工作。