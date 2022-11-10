獨／抱病幫姪女輔選11天後癌逝　5連霸前新北女議員無緣見開票

▲ 5連霸前議員柯玟伶(紅圈處)抱著病軀幫站台，站台11天後卻無緣見到姪女開票結果，本月5日肺臟癌離世。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

曾任5屆台北縣女議員（三重、蘆洲區）柯玟伶不敵肺臟癌病魔，上周六11/5離世，享壽75歲。柯家在三、蘆區有舉足輕重的地位，地方鄰里相當不捨。柯玟伶最後一次公開露面，是姪女柯又方10/24三重重新里競選總部成立，姑姑柯玟伶抱著病軀幫站台，台上淚流滿面助講，無奈站台11天後卻見不到姪女開票結果，本月5日肺臟癌離世。

享壽75歲的柯玟伶政治大學、台灣大學碩士畢業，留學美國伊利諾州立大學，創立三重工商婦女聯誼、擔任過三重婦女會理事長、國民黨三重市黨部常務委員、信義公園鎮安宮主委，當選過台北縣議會9-13屆議員等，在三重蘆洲地區政治實力不容小覷。

據了解，柯家深耕三蘆地區，柯玟伶的弟弟柯雲鵬也擔任過重新里長，上屆輸2票落選後，這次派女兒柯又方出馬挑戰現任里長李榮欽，姑姑柯玟伶10/24抱著病軀也要為姪女站台，助講時講得激動、淚流滿面，據地方人士透露 ，柯玟伶疑似想快點好，助講後選擇開刀治療，無奈11天後，無緣見到姪女開票本月5日晚間肺臟癌離世。