這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」　網搖頭：真的好累人

▲有些星座天生習慣有人陪，與人建立聯繫才有安全感。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有些人獨立習慣了，什麼事情都自己來，極需大量的個人時間與空間，一個人也活得很好；反觀有人總是需要人陪，遇到困難第一時間立即向家人、朋友求助，而你是哪一種？塔羅牌老師艾菲爾曾分享「愛依賴他人星座」指數排名，前4名分別是摩羯座、天秤座、雙魚座及巨蟹座，有網友看完不禁嘆，「巨蟹這樣…真的好累人」。

艾菲爾分析老愛小鳥依人的星座排名：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：重視每一段感情的摩羯座－75%

小時候的你因為會壓抑情緒，常讓長輩覺得心疼，長大後的你仍不會大肆抒發，因為你害怕影響他人，也害怕自己真實的一面被看見，原因在於你非常重視對身邊人的感情，每次失去都像是小朋友跟朋友吵架，或是第一次分手那麼撕心裂肺，會讓你痛好久好久。

第3名：孩子王般的天秤座－83%

你喜歡和朋友、另一半相處，樂於經營人際關係，像是小時候班上的孩子王，總能成為大家注視的焦點。你依賴眾人的目光，這讓你覺得自己相當重要，但你也會避免過度的交際，偶爾讓自己靜下來喘口氣。

▲注重浪漫情節的雙魚座，長大後只有在重要人身邊才能表現得像小孩被呵護。（示意圖／本報資料照）

第2名：長大還是要浪漫的雙魚座－90%

童話故事、王子公主、精靈妖怪在小朋友的身邊環繞，長大後許多人將此拋棄，而你將它轉換成對世界浪漫的想像，只是礙於工作、礙於「大人」身分，你不太常展現出童心未泯的一面，只能在私底下與另一半或朋友相處時，才能讓自己像個小孩般被呵護。

第1名：重視情感維繫的巨蟹座－100%

從小父母、兄弟姊妹、同學就是你的生活重心，你在意誰跟誰吵架、誰又喜歡誰，希望長大後大家還是能時常開心相聚。即便日後各奔東西，你依然重視人與人間情感的鏈接，活在與人相互依賴的關係中讓你能有安全感，不會在這浩瀚世界裡感到孤獨。

►沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$ 買起來囤抗漲價



►抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$



►出國「頂級防爆行李箱」拉著走！耐摔輕巧2卡只要3980$



►「舒酸定抗敏牙膏」一條只要76元！8入必買一組起來囤