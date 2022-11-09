加薪、買房！　4星座「金牛滿月」後發了

▲財運旺旺來。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

圓滿富足！塔羅牌老師艾菲爾分享，11/8金牛滿月之後，天秤座、金牛座、雙子座和摩羯座財氣逼人，可望加薪、存到第一桶金、買房。

艾菲爾在臉書說，11/8是農歷十五，同時也是金牛座月食滿月，金牛座代表著物質、自我價值，在月食滿月這個時刻，將2022以來有關生存價值的情緒推向高潮，與金錢有關的議題，都會逐漸走向適合你的圓滿狀態；富足的形式不是只是白花花的銀子，也許你的富足來自於他人的金錢、自給自足的金錢、自我價值的提升、為你招來金錢的貴人。

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第四名摩羯座：口袋滿滿

金牛滿月發生在摩羯座的創意、偏財宮位，此時的你相當有想法，面對以往卡關的項目、企劃，突然有不斷的靈感湧現上來，提交令人驚艷的點子與創新作法，讓上級領導與同事們對你刮目相看。

不僅有機會升職加薪，項目完成的獎金分紅不少，長期投資的產品也有回報，甚至也會收穫來自另一半與合作夥伴的寵愛，帶你到上好的餐廳用餐，並且替你買單、送你夢寐已久的禮物。此刻的你財運是口袋滿滿的絕佳狀態，相信再過不久，你就能存下人生第一桶金。

第三名雙子座：金錢湧來

金牛滿月進駐雙子座的玄秘宮位，是個貴人與錢財湧向你的時刻。工作上有貴人指點，合作客戶與大筆訂單主動向你敲門，讓你薪資有機會得到不小的調幅，業績的分紅獎金累積起來的金額也不少。

你在工作上增加收入的來源，生活上也致力於減少不必要的消費。你如果一直夢想著買房，在如此開源節流之下，恰好能趕上這一波金錢能量，很有可能就遇見適合你的房屋，加上你在事業上獲取的財富，用來供房無虞，未來有機會順利晉升有房一族。

第二名金牛座：圓滿富足

象徵安全感的月亮來到金牛座的天空，你能感受到自己從內心散發出來的富足，連帶影響你的財運。你會發現自己的財運正在上升中，源自於過去的努力勤奮，很多的進帳都在此時回收到你口袋，薪資酬勞、合作抽傭分潤，加上你的花費也少，在此時期你可以存下不少錢。

不妨利用這筆錢，升級你的生財工具，為你拉進更多財氣到你身邊。適度的花錢或理財，你會發現花出去的這筆錢，馬上又會回到你身邊。

第一名天秤座：財神眷顧

金牛滿月照拂天秤座的資源宮位，帶來高漲的財運。正財方面，薪資有機會得到不小的調幅，業績的分紅獎金累積起來的金額也不少，即便是兼職的收入也會讓你滿意。

偏財方面，穩定、低風險的投資產品可以嘗試，事前研究有做好功課的話，能讓你賺進一筆財富。也可以試著以玩票性質買些彩券，研究不同的彩券玩法，聰明如你又有財神眷顧，說不定能悟出不少中獎的玩法，中獎連連！