霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　專家：可買彩券試手氣

▲11月有4星座錢財將不斷進帳。（示意圖／ETtoday資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

11月在「血月」後12星座的運勢也隨之變化，星座專家艾菲爾即分析點出，11月有「4星座」財運大旺，正財偏財一手抓「盆滿缽滿」，同時也提醒「2星座」要小心荷包失血，這段時間不要大手灑錢，快來看看自己有沒有上榜吧！

艾菲爾老師在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」發文指，「4星座」11月將荷包賺滿滿：

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第4名魔羯座

11月你慢慢能感覺到自己的財運上漲，身邊有貴人降臨，你也因備受重視、寵愛，而喜獲意外之財，很大機會是源於長輩給的零花錢，或主管交代的任務而大賺一筆，你的財富自然往上飛漲。另外，要多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以替你帶來好財氣，這時不妨去買張彩券試手氣，可能會有意想不到的收穫。

第3名處女座

火星進入你的事業宮位，讓你更有野心，做事很有衝勁，也帶來了行動力與勇氣，所以你會將精力放在事業上，好處是消費慾望降低，縱使有錢也沒有時間花費，更沒有時間去消遣，以及分散你在投資上的心力，不會讓你想有時間關注它。無形中你會把多餘的錢存進銀行裡，可能有點「死腦筋」，但當你養成一種習慣，不去理它的同時，未來有一天你的財力很可能讓你大吃一驚。

第2名水瓶座

木星進入你的財帛宮，等同於幫你加薪添財，讓你賺錢比過往輕鬆，面對工作發展也變得更積極，你可以在職場上多擴展自己的交際圈，能為你帶來更高的工作機會與薪資，在加薪丶獎金的部分也不會讓你失望。 11月你的金錢雷達被開啟，想藉由自己能賺錢的本事，來證明自己存在的價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職、或是規劃發展事業第二春。

第1名射手座

11月太陽、水星、金星都進入你的本命宮位，為你帶來爆棚的正財和偏財運，收入蹭蹭往上漲，請你一定要好好把握！特別是創業的人，你的業務、訂單將大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且合作過程也會非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅，另外旺盛的財運也帶動你的好運氣，11月到12月中你有升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財一把抓。

艾菲爾也點名2星座財運不濟，要小心別大手撒錢：

獅子座

「雙11」讓你看得心癢手也癢，感覺不下單就對不起自己，11月你的財運屬於大破財的狀況，明顯地感受到錢不夠用的窘困，特別是雙11特賣、或冬季新品上市，你很容易就被一些促銷的禮品吸引，一不小心就會買過頭，記得省一點。

天蠍座

11月期間若你收到投資機會出現的消息，千萬要審慎評估風險，切勿衝動行事，多方打聽消息來源是否可靠，別把之前辛苦累積的錢都砸下去。另外，若想要買個彩票碰碰運氣，也別抱太大的希望，此時的你沒有財神眷顧，花太多錢去買的話，很可能到最後你拿到的只是幾張廢紙。

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