獨／騎士堡新竹以南全關！儲值家長傻眼　客服稱「3個月內處理」

記者許權毅／台中報導

知名室內兒童樂園騎士堡最多共有8間據點，不料近期中南部據點突然閉店，更有人向《ETtoday新聞雲》指控蔡姓負責人欠債千萬消失。今日許多家長得知消息後，想起手上仍有許多票券或是在店內儲值，但打給公司同樣無人接聽。記者致電給仍有在營業的台北店，店家回應，目前統一要寄信到客服信箱，3個月內會處理。

▲騎士堡台中店大門深鎖，有許多家長擔心票券會打水漂，想找客服處理卻無人回應。（圖／記者許權毅攝）



騎士堡原先傳出台中、高雄突然結束營業，台北店則說，包括台南、雲林等中南部5間店都暫停。而總公司更被爆出負責人蔡男有財務危機，蔡男的債權人林先生表示，蔡男約從今年2月起用不同理由，向自己陸續借了5、600萬，不料卻在9月28日一筆300萬支票跳票，自此人間蒸發，總公司更是人去樓空，總部猶如廢墟。

▲騎士堡負責人蔡男被指控欠債千萬跑路，總部人去樓空，只留下雜物，致電給蔡男與總公司皆無人回應。（圖／投訴人林男提供）

閉店跟負責人欠債消息一出，許多家長擔心已經購買或是儲值的票券，會「打水漂」無法退款，急得想找客服人員處理，不料總公司同樣不接，客服信箱同樣沒有回應。有家長就在騎士堡臉書下留言，要求官方盡速回應，仍不見官方回覆。

▲騎士堡與台南大飯店合作的據點在今年7月才開幕，當時還請來市長黃偉哲剪綵，不料卻突然閉店。（圖／ETtoday資料照）



台北店則簡短表示，目前都會請客人到官網上的客服信箱寄信，留下電話等資料，會有專人處理，但因為目前退的量大，會在3個月內處理完畢，若通用券想繼續使用的話，台北、桃園、新竹3間分店仍有正常運作，可到這3間店使用。

▲台中店可見教具、物品被打包，但並未清空。（圖／記者許權毅攝）

員工私下透露，目前確定除了北部3間店正常營業外，其餘都是暫停，至於薪資都有正常入帳，沒有影響。

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