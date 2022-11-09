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大PK！進駐彰化火鍋一條街戰區 　「築間」雙11抽澳洲和牛鍋

▲彰化火鍋店大PK。（圖／記者唐詠絮翻攝自店家）

▲「築間幸福鍋物」將進駐彰化市四維路。（圖／翻攝自築間鍋物）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化人就愛吃鍋！連鎖火烤霸主「築間餐飲集團」於彰化地區繼擁有兩大品牌，主打個人鍋物「築間幸福鍋物」、個人燒肉「燒肉Smile」，共有8間門店後，近來更是瞄準疫後市場，看好大彰化地區吃鍋商機，將於雙11再下一城，第9家門店進駐彰化四維路上，於11/11-11/13開幕前三天消費滿額即可抽澳洲M9+和牛鍋。

築間餐飲旗下「築間幸福鍋物」於彰化市區有2家門店，彰新店及華山店，其中華山店業績相當亮眼，光是10月份營業額就達350萬，顯見彰化人愛吃鍋的高熱度！第9間店選址在四維路上，除緊鄰重要聯外中央路與中山路等交通幹道，更評估周邊餐飲聚落的商機，短短50公尺就有嗑肉食鍋、燒瓶子、李王麻辣專賣等多間火鍋連鎖店。

▲築間鍋物四維店。（圖／翻攝自築間鍋物）

▲築間幸福鍋物彰化四維店，雙11推出消費滿1,111元，即可抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」。

嗑肉食鍋彰化店原嗑肉石鍋，於2022年1月14日改裝升級二代店提供超過30款時蔬、火鍋料、麵食自助吧，以及冰品飲料無限暢飲，而燒瓶子則主打鴛鴦鍋第一品牌首選；「築間幸福鍋物」四維店，主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，3家皆營業到凌晨。

▲彰化火鍋店大PK。（圖／記者唐詠絮翻攝自店家）

▲燒瓶子彰化店營業到凌晨3點。

築間搶先於開幕期間推出免費贈肉活動，即日起至11/18於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，再加碼開幕前三天11/11-11/13推出消費滿1,111元抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」活動，價值880元，邀請彰化火鍋控準備開吃！

而這次雙11活動強打的「澳洲M9+和牛板腱鍋」，選用肩胛部位，擁有誘人的大理石紋，油花分佈均勻，肉質軟嫩中富有彈性，香甜多汁，涮至粉紅色澤時最好吃。

▲彰化火鍋店大PK。（圖／記者唐詠絮翻攝自店家）

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