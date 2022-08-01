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七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾套餐　燒肉業開賣單人獨享

▲七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾情人套餐。（圖／記者游瓊華攝）

▲七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾情人套餐。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中知名義式冰淇淋店I'm Talato 塔拉朵是許多網友到訪台中的打卡熱點，曾經創下單日賣出1500球紀錄。七夕情人節即將到來，塔拉朵也要攻佔情侶、閨蜜、手帕交的心，祭出4公分厚度的冰淇淋鑄燒舒芙蕾下午茶套餐；不過也有燒肉業者照顧單身男女，主打個人燒肉套餐的「燒肉Smile」，宣布中部首家自助吧門店進駐台中文心秀泰生活商場6樓，搶在七夕前開幕，獨享單人燒肉商機！

塔拉朵被稱為最具台味的義式冰淇淋，不僅與全台各地小農合作，包括埔里大坪頂百香果、台中外埔火龍果、枋山芒果、社頭的芭樂、花蓮的西瓜等，每一口都吃得到台灣特有的水果風味。

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除了冰淇淋迷人，塔拉朵店內最受網友瘋拍的，就是一座超大巨型冰淇淋泳池，網友樂稱是「在冰淇淋泳池旁吃冰淇淋」，不僅曾創下單日賣1500球紀錄，也吸引藝人楊謹華、任賢齊等人到訪。

塔拉朵不僅曾經進駐星宇航空貴賓室，現在也受邀登上長榮航空！對抗接連發出的高溫特報，塔拉朵也罕見推出優惠，九月底前「平日」氣溫只要超過33度，冰淇淋原價兩球含甜筒170元，任何平台po文/打卡/評論向店員出示，特價100元。

▲七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾情人套餐。（圖／記者游瓊華攝）

▲七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾情人套餐。（圖／記者游瓊華攝）

七夕情人節即將到來，塔拉朵祭出4公分厚度的冰淇淋鑄燒舒芙蕾下午茶套餐，鬆餅頂層鋪滿糖霜，並點綴著牛奶、抹茶冰淇淋，以及特製水果杯，舒芙蕾猶如雲朵般蓬鬆綿軟、雪花般入口即化、有鑄燒味香氣撲鼻，內餡濕潤綿密，搭配純正北海道牛奶冰淇淋很打中女孩們的心，再搭配2杯繽紛氣泡飲，更是讓所有女孩融化。

▲主打個人燒肉套餐的「燒肉Smile」，宣布中部首家自助吧門店進駐台中文心秀泰生活商場6樓。（圖／業者提供）

▲主打個人燒肉套餐的「燒肉Smile」，宣布中部首家自助吧門店進駐台中文心秀泰生活商場6樓。（圖／業者提供，下同）

主打個人燒肉套餐的「燒肉Smile」進駐秀泰文心店，築間餐飲集團指出，瞄準台中人就愛吃燒肉，「燒肉Smile」全台共有14家門店，台中就佔了一半，台中文心秀泰店為自助吧門店，席設52個位子，提供單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。

▲主打個人燒肉套餐的「燒肉Smile」，宣布中部首家自助吧門店進駐台中文心秀泰生活商場6樓。（圖／業者提供）

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