▲2023餐飲調薪首發！築間宣布全面漲薪6%，外場服務員起薪32k。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，政府逐步解封，國內消費市場回溫，築間餐飲集團看好消費力道，積極展店，今（24）日率先宣布，明（2023）年1月1日起，集團基本起薪調漲為3萬2千元起，店主管則調漲為4萬8800元起，平均漲幅約為6%左右，預估近2000人員工受惠。

築間也透露，集團目前員工約達2800人，今年預計將突破3000人，也同步再招募500人以上的職缺，包含店長、儲備幹部和基層服務人員。

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築間表示，今年上半年業績開出紅盤，旗下四大品牌築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題1到7月總營業額達22億元，除總營業額較去年成長5成，也已展店28家，年底前預計再開30家門店，並再開拓2個全新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋」，預估總家數突破150家以上，今年目標將上看45億元。

不只餐飲業加薪搶人才，台北文華東方酒店為因應下半年人力需求，將於9月2日周五舉辦大型徵才活動，更首度祭出房務員和餐飲部領班保障月薪3萬7千元起，此外，招募涵蓋酒店也包括洗衣員、餐廳領檯、餅房及宴會廳服務人員與中西餐廚師; 客務部櫃台接待、客服專員、服務中心行李員; 健身中心救生員以及工程部人員等多項職缺。