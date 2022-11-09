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大陸 大陸焦點 特派現場

直-20「側臉殺手」飛行員現身珠海航展　合照露害羞笑容迷暈粉絲

記者魏有德／綜合報導

解放軍陸軍空中突擊旅直-20武裝直升機首次亮相珠海航展，首批自主培訓的女飛行員徐楓燦也現身地面靜態展示區擔任解說員，成為2022珠海航展中的「嬌點」之一。從微博貼文可以發現，面對現場觀眾及粉絲的熱情，徐楓燦不僅大方合照，合照完還露出害羞的笑容擺手致謝，讓網友大讚，「顏值與實力並存」。

▲徐楓燦與現場觀眾合照。（圖／翻攝微博）

▲徐楓燦與現場觀眾合照。（圖／翻攝微博）

透過現場釋出的照片可以發現，徐楓燦身著飛行員連身工作服，175公分的身高與修長的身型格外吸睛，她在靜態展示區以穩健的台風和口條，介紹解放軍新型武裝直升機「直-20」機型和相關資訊，專業感十足。

▲直-20女飛行員徐楓燦。（圖／翻攝環球軍事）

▲徐楓燦入伍時的稚嫩側臉。（圖／翻攝環球軍事）

此外，面對粉絲及工作人員的要求，徐楓燦先是在合照時展現出專業的笑容，合照結束後，隨即回復小女孩般的神情，害羞地擺擺手向合照人員致謝，現場圈粉無數。

▲直-20女飛行員徐楓燦。（圖／翻攝環球軍事）

▲直-20女飛行員徐楓燦。（圖／翻攝環球軍事）

公開資訊顯示，徐楓燦1999年10月出生，現年23歲，她在2017年9月入伍後，成為解放軍陸軍首批自主培養的女飛行員，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員。她曾在訓練時接受《央視軍事》專訪，駕駛直升機的影像曝光後，被外界稱為「初戀時的側臉」、「側臉殺手」，成為最具知名度的解放軍女飛行員之一。

▲直-20在2022珠海航展進行空中展演施放干擾彈。（圖／CFP）

▲直-20在2022珠海航展進行空中展演施放干擾彈。（圖／CFP）

解放軍陸軍某空中突擊旅在2022航展中首次派出直-20、直-10及直-8L三種功能不同的直升機參展，不僅有靜態展示，也有空中展演，讓到場的軍事迷大呼過癮。

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