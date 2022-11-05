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新款飛翼無人機神秘現身珠海　隱身布局擔任殲-20僚機

▲▼一款採用典型飛翼布局設計的隱身無人機現身珠海，該機很可能是雲影系列無人機的最新型號雲影5000。（圖／翻攝自微博／烏龍談）

▲一款採用典型飛翼布局設計的隱身無人機現身珠海，該機很可能是雲影系列無人機的最新型號雲影5000。（圖／翻攝自微博／烏龍談）

軍武中心／綜合報導

珠海航展即將迎來開幕式，現場已有多款軍武裝備陸續提前到場布展，一款機型呈扁圓形、採用典型飛翼布局設計的隱身無人機引發熱烈討論，外界猜測該機很有可能是雲影系列無人機的最新型號雲影5000，未來將作為殲-20的無人僚機使用。

從網路曝光的現場畫面來看，這款無人機的外觀採用典型的飛翼隱身布局，有點接近縮小版的B-2隱身轟炸機，同時該機也和攻擊-11隱身無人機一樣採用上部進氣道。大陸軍迷猜測，從外觀判斷該機在設計上其實和成飛所推出的雲影550T有許多相似之處，很有可能就是雲影系列無人機的最新型號雲影5000，其扁圓形的機身可讓內置彈艙擁有相當不錯的攜帶量。

▲▼雲影550T是為驗證反隱技術所研製的一款隱身靶機。（圖／翻攝自「看航空」微信公眾號）

▲雲影550T是為驗證反隱技術所研製的一款隱身靶機。（圖／翻攝自「看航空」微信公眾號）

事實上雲影550T在今年的長春航空展也曾對外亮相，該機普遍被認為是為驗證反隱技術所產生的一款隱身靶機，也就是說是一款專門打造來用於挨打的無人機，其代號最後的「T」很可能就是「target drone」目標靶機的縮寫，似乎也應證該機誕生的定位。

此次現身珠海航展的雲影5000明顯體積進一步增大，這也代表該機已經不太可能成為靶機，外界推測，基於都是來自於成飛的產品，未來雲影5000技術不斷成熟後，更有可能作為殲-20的無人僚機使用，在與無人機協同、交互，智能識別、戰術反應方面將更顯優勢。

▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

▲▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

綜觀目前大陸國產無人機的發展已分為兩個部分，一部分是以固定翼為主的高空長航時無人機，一部分則是以隱身飛翼布局為主的隱身突防無人機。從後者著重隱身突防或作為無人機僚機的角度來看，也正好符合殲-20雙座型的問世，在未來空戰中成為專業的無人機控制機，由後座飛行員控制多架忠誠僚機，以無人機機群方式編隊作戰。

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