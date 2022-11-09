花880萬上太空體驗3至5分鐘失重感　宇宙飛行器模型亮相珠海航展

記者魏有德／綜合報導

大陸自製研發的亞軌道太空旅遊飛行器在2022珠海航展亮相，太空旅遊模擬動畫也同步公開。研發人員透露，這架可實現「太空旅遊」的飛行器已完成縮比飛行驗證，預計3至5年後可完成搭載不少於6人、發射間隔15天的營運能力。不過，要體驗3至5分鐘的失重感費用並不便宜，遊客一趟旅程約負擔最少200萬元人民幣（約880萬元新台幣）。

▲亞軌道載人飛行器模擬動畫。（圖／翻攝新京報，下同）

《新京報》報導，中國運載火箭技術研究院工程師廖茂雄介紹，亞軌道太空旅遊飛行器可以飛躍100公里卡門線，帶給遊客3到5分鐘的失重感體驗，遊客需要穿著更為舒適的航天服（太空服）上太空，飛行票價為幾百萬元人民幣，「隨著量化發射、遊客越來越多，票價會逐步下降，控制在合理水平。」

透過官方釋出的亞軌道太空旅遊飛行器模擬動畫片可以發現，這架飛行器外觀類似於外界認知的太空梭造型，而非傳統的長柱狀火箭造型，此外，乘坐在艙內的遊客可以透過座位旁的透明窗觀賞湛藍璀璨的地球。

據了解，外界認知的太空旅遊包括失重飛機、高空氣球、亞軌道飛行和軌道飛行四種方式。亞軌道飛行費用遠低於軌道飛行，成為全球商業航太產業研究的目標。

大陸全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，200萬至300萬元（人民幣）是按使用可重複火箭和飛船預估的亞軌道飛行價格，「亞軌道旅遊需要面向市場，這意味著要在保障安全的前提下盡可能壓低成本，使用可重複的亞軌道運載火箭和飛船可以實現，但這項工作目前還未落地，技術屏障短期內難以突破。」

亞軌道太空旅遊主要以亞軌道載人飛行器把遊客送至約100公里高的太空邊緣後，隨即返回地面，相當於乘客乘坐飛行器在太空做直上直下的拋物線飛行。龐之浩強調，「乘客既能體驗地面難以模擬的失重感覺，又可以從高空俯瞰地球長達數千公里的弧線表面，成為這種旅遊方式的優勢。」

