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聖克里斯多福總理取經全民健保　期待台灣派員協助建立體系

▲▼聖克里斯多福總理取經全民健保　期待台灣派人協助建立體系。（圖／健保署提供）

▲聖克里斯多福總理取經全民健保，期待台灣派人協助建立體系。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）今（9）日上午率領9名高階官員參訪健保署，取經台灣27年健保經驗，由署長李伯璋親自接待並簡報全民健保制度與數位轉型成果。李伯璋接受電訪時表示，參訪團對健保架構與醫療資訊分享很有興趣，也期待未來台灣能派專家前往當地協助建立健保體系。

聖克里斯多福及尼維斯位於中美洲加勒比海地區，是由聖克里斯多福島和尼維斯島組成的聯邦制島國，參訪團受外交部之邀於11月7日至10日訪台，健保署也被列為主要參訪機關之一。

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李伯璋在簡報中，除了分享分級醫療、健保APP、虛擬健保卡等創新制度外，也提及健保署如何在新冠疫情中，以創新數位健康照護守護民眾健康。參訪團對於全民健保推動與架構建立十分感興趣，比計劃時間多停留30分鐘才離開。

李伯璋受訪時提到，聖克里斯多福目前由5個商業保險照顧當地民眾，參訪團希望了解若要從無到有建立全民健保制度，該如何與全民溝通。另外，也有參訪官員對於醫療資訊分享極感興趣，有法律背景的官員在意如做到個資保護。

同樣具醫療背景的德魯則關心醫療給付費用問題，李伯璋坦言，全民健保須在社會保險與社會福利中拿捏，台灣總額制度採點值給付「很現實」，但可從共同討論平台找出醫病雙贏模式。會後李伯璋也親自贈送8月出版的健保英文專書，讓台灣健保制度再次享譽國際。

▲▼聖克里斯多福總理取經全民健保　期待台灣派人協助建立體系。（圖／健保署提供）

▲李伯璋也親自贈送8月出版的健保英文專書給德魯。（圖／健保署提供）

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