以為外國人「都會英文」不合理！央廣將成立12國語言頻道

▲央廣董事長賴秀如分享，將成立多國語言廣播頻道。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣有來自各國家的新移民，但在新聞、生活資訊上，卻缺少提供不同語言的服務。中央廣播電臺董事長賴秀如提到，很多人以為外國人「都會英語」這樣的思考是不對的，央廣將成立多國語言頻道，提供英、法、西、德、菲律賓、泰語、越南語、廣東話等語言的廣播服務。

賴秀如提到，許多新移民來自不同國家，但不一定會講英語，很多人理所當然以為外國人「只講英語」這是不對的，因此央廣將成立多國語言頻道，提供12種語言的節目，包括英語、印尼語、泰語、越南語、日語、法語、西語、德語、俄語、韓語、菲律賓語、粵語，預計明年上路。

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而節目內容涵蓋新聞、生活資訊，也包括像是藝文、休閒活動、醫療、急難救助等訊息，讓來自不同國家的新移民可以融入台灣的生活，如有重要制度和福利也能在第一時間掌握。

▲央廣將成立多國語言廣播頻道。（圖／記者林育綾攝）

有些人可能會疑惑，現在手機上網很方便，也能查閱很多資訊，為什麼需要廣播頻道？但賴秀如說，事實上不是每個人都能時常滑手機，像是有些新移民在工廠工作，或者在照顧老人家，都不方便一直看手機，這時候聽廣播會是很便利的選擇。

她也提到，台灣一直告訴世界自己是自由、開放、包容多元的國家，那麼擁有一個多國語言頻道也很必要，央廣作為國家電台，如果能完成這件事，更能彰顯其價值。

不過依照目前法規，還需要修法支持，也要經費製作，預計第一年需3億5千萬建置，之後每年2億維運，而央廣可能也要自籌款來運作。