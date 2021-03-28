發文護歐陽娜娜　央視：民進黨當局搞威脅恐嚇「早就不管用了！」

▲台海之聲介紹影片，歐陽娜娜、張韶涵都出現在其中。



記者蔡紹堅／綜合報導

赴陸發展的藝人歐陽娜娜、張韶涵先前拍攝影片祝賀大陸央廣對台廣播頻道「台海之聲」開播，被陸委會關切，表示若有違法情事，將依法查處。對此，央視新聞28日發布熱評文章指出，民進黨當局動輒就搞威脅恐嚇那一套，只能說是欲加之罪何患無辭，「早就不管用了！」

文章內提到，去年國慶節（指10月1日中共建政）時，歐陽娜娜與張韶涵也曾遭到了包括陸委會、文化主管部門等民進黨當局的行政機構，以及「行政院長」蘇貞昌在內的台灣政客們的輪番「圍追堵截」，但二人並未被恐嚇住，仍然登上了中央廣播電視總台播出的國慶特別節目的舞台。

▼歐陽娜娜、張韶涵拍攝影片祝賀台海之聲開播。（圖／翻攝微博）



文章內指出，「台獨」勢力何其可笑，去年國慶時就已經把自己能想到的所謂「罪名」全都羅列了一遍，卻仍然講不清楚歐陽娜娜與張韶涵到底觸犯了哪條「法律」，如今又故技重施，除了加強擅長扮小丑、搞鬧劇的人設，實在沒看出還有什麼別的效果。

文章內提到，中央廣播電視總台新上線的「台海之聲」廣播和「看台海」新媒體平台，是為了推動兩岸交流，連結兩岸親情，促進兩岸融合發展，從而凝聚起兩岸同胞攜手同心，共圓中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量，「如此符合歷史大勢、又順應兩岸主流民意的事情，以『台獨』為目標的民進黨當局覺得礙眼也不足為奇。」

文章內指出，正如中央廣播電視總台港澳台節目中心發言人所說，民進黨當局這種動輒對與大陸正常交往的台灣民眾進行威脅恐嚇的行徑，心理陰暗、不得人心，他們應該正視兩岸同胞期盼，順潮流而動，多做一些有益兩岸融合發展的善事。

文章最後強調，無論如何，兩岸交流、融合發展自始至終都是任何人任何勢力無法阻擋的歷史大勢，「台灣藝人來大陸發展，很受觀眾喜愛；民進黨當局動輒就搞威脅恐嚇那一套，只能說是欲加之罪何患無辭，早就不管用了！」

▼歐陽娜娜、張韶涵去年參加央視國慶節目錄影。（圖／翻攝微博）

