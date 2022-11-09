車底盤遭裝追蹤器！機智修車師獻策　3徵信人員慘了

▲修車師發現男子車上遭裝定位器，勸他先不要拆，成功讓男子逮到徵信人員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北一名林姓男子遭老婆委託徵信社調查他的行蹤，他開車前往車廠保養時，維修人員從他車子底盤保險桿內側，找到GPS定位追蹤器，並建議他先別拔除，林男聽從建議成功釣出徵信人員。法官依非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處3名徵信人員有期徒刑2至3個月不等，緩刑2年。

判決書指出，林妻與老公有家事訴訟，找來徵信社蒐集老公的行蹤。徵信社為掌握林男行蹤，擅自將GPS定位追蹤器偷偷裝設在林男的車輛上，藉此追蹤並記錄林男的行蹤。

林男在去年9月29日晚間6時許前往新北市某車廠保養。維修人員檢查林男車子時，從他車子底盤保險桿內側發現一個GPS追蹤器，維修人員建議林男先不要拔除該追蹤器，留著觀望是由何人來取。

林男聽從維修人員的建議，刻意將車輛停在某汽車旅館前，下車後躲到遠處，等候跟蹤者上鉤。不久，3名徵信人員躡手躡腳的來到林男車旁，拆除GPS追蹤器。而林男則在一旁錄下過程，之後提告。

法官認為，3名徵信人員為非法蒐集林男的個人資料，在他車輛上裝設追蹤器，竊錄林男的行蹤，依非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處3名徵信人員有期徒刑2至3個月不等，可易科罰金，緩刑2年。