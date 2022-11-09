讓台灣變成壯壯的番薯！蔻蘿蘭基金會攜手慈心「樹造未來」打造生態樂園

▲蔻蘿蘭植物基金會與財團法人慈心有機農業發展基金會合作，於宜蘭海岸種下防風林樹苗，成為守護台灣土地的綠色大使。（圖／蔻蘿蘭Klorane提供，下同）

生活中心／綜合報導

臺灣四面環海，海岸線長達一千五百公里，因此受到海洋衝擊的影響，比想像中更來的巨大，雖然近幾年環保意識覺醒，民眾也能了解地球暖化的嚴重性，但是對於海岸林的認知，似乎仍處在一知半解的情況，其實海岸線就像是臺灣的衛兵一般守護著大家，不但防止國土退縮，還可以調節氣候、綠美化、提升生活品質。近幾年經過環保人士調查指出：台灣海岸線每年以3～20公尺的驚人速度消失中，造成這樣的原因有很多，像是：氣候暖化變遷、海平面上升、土地的不當開發利用、地層下陷等，都是造成臺灣國土年年縮小的原因之一。不過關於海岸線的議題長年的被大眾所漠視，而「消失的海岸線」也真實正在上演中！

為了防止海岸線被侵蝕，目前做法多為於岸邊放上大大的人造石頭，也就是俗稱的「消波塊」，不但視覺上沒有那麼美觀，對海岸線的幫助也大打折扣，因此有許多環保專家指出：種植海岸林，對臺灣可說是好處多多，而海岸造林更是當務之急防止發生「消失的海岸線」的最佳對策，海岸造林就仿佛在臺灣周圍築起綠色長城，不但保護了生態，也是我們對下一代負責任的證明。

▲孩子手中的泥土和對樹苗的祝福，將傳遞他們對台灣土地的愛心。

▲種下樹苗後，小朋友還會對樹苗唱歌，給予祝福，開心跟媽媽high five。

▲小朋友準備褪去保護樹苗根的外衣，將樹苗放進爸爸媽媽挖好的洞裡。

一直致力於保護並永續世界各地植物遺產的法國品牌的蔻蘿蘭Klorane，源自1966年，品牌歷史已逾50年之久，主張以日常護理為基礎，抱持簡約與務實的態度，研發人人都能受益的產品，品牌以持續創新、永續環境、品質保證、互相尊重為其核心價值，同時也是歐洲藥妝銷售NO.1的植萃頭髮頭皮護理品牌。品牌於1994創立蔻蘿蘭植物基金會，秉持著：保護（Protect）、探索（Explore）、分享（Share）的理念，行動遍及全球27個國家，種植超過150,000棵樹，他們也意識且了解到在臺灣海岸造林的重要性，今年，特別與慈心基金會合作，與爸爸媽媽和寶貝們透過「樹造未來Seeding for Future 」活動，以打造生態樂園的永續理念，於宜蘭海岸線親手種下750株守護臺灣的樹苗。

▲來自法國蔻蘿蘭集團總部Mr. Molénat先生，和小朋友組隊種下近20棵樹苗，是當天的冠軍隊伍。

蔻蘿蘭用了實際行動展現出愛護臺灣、守護環境的決心，也為了下一代永續環境的美好做努力，同時也呼應了產品的主要訴求「保護並永續世界各地植物遺產」，未來他們知道除了蔻蘿蘭的產品必須給消費者更完美的環保天然的體驗外，更要持續履行在生態系統中保護樹木與森林的約定。

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「每一次消費都是永續啟程」，蔻蘿蘭邀請民眾一起表達對地球的愛心，每一瓶蔻蘿蘭產品都有著對永續環境行動的認同與支持，選擇蔻蘿蘭同時也等同做了愛護環境的決定。蔻蘿蘭從選種、栽種、萃取至生產，持續以「植感美好」理念，為土地帶來更多永續善念。

▲蔻蘿蘭團隊也全體動員，比賽看哪隊能把樹苗種得又好又快。

歡迎加入蔻蘿蘭的行列，即日起至11日30日，於Facebook公開分享此貼文：https://bit.ly/3zQq5t8，分享一個愛地球的「綠行動」並#樹造未來、#SeedingforFuture、#蔻蘿蘭植物基金會、#KloraneBotanicalFoundation，品牌將於12月5日抽出10位幸運得獎者，送出每人一瓶蔻蘿蘭舒敏洗髮精400ml（價值850元）！

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▲慈心基金會的種樹專家正在分享樹苗的小知識。

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