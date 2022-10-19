「TDR」是有價證券爭議多　律師批侵害人權：違反罪刑法定原則

▲日前學者針對TDR開記者會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

臺灣存託憑證（TDR）是否為有價證券爭議不斷，法界權威學者、法律專家、人權團體都難以接受主管機關侵害人權的解釋，跳出來開記者會捍衛真理，抨擊官署謬誤，根據學者普遍看法，主管機關與法院硬是指鹿為馬，以行政命令將TDR認定為證交法的有價證券，就是沒有法律依據，枉法以刑加諸百姓，明顯違反罪刑法定原則。

律師賴建岑表示，TDR是外國發行人委託國內存託機構在我國發行的有價證券，其所表彰權利的發生、轉讓與行使，均與其本身有不可分離的關係。TDR雖具備「有價證券」的特性，但其是否即為證交法所規範的有價證券，絕非主管機關過於簡化的解釋而得定論，否則也不會引起各界軒然大波。

眾多法律學者、立法委員、監察委員、人權團體等，都嚴正指摘主管機關的違失，並明確點出相關判決已經違法、違憲侵害人權。金管會針對TDR的爭議似乎無法提出一個令法界與投資者得以接受的有力說法，其認定得以刑責處罰投資者的基礎，更是引起違反罪刑法定原則、法律明確性原則的重大紛爭，不僅無法解決問題，反而越做越糟。

財政部76年的900號函釋僅是單純地重申證交法第6條第1項規定的意旨，並不是對其他有價證券的核定行為，民國76年的事務官根本不可能想到有TDR這種產品。因此，可以認定該號函釋絕非對TDR進行為有價證券的核定行為，如果金管會指鹿為馬，以此充作TDR業經管機關核定的論據，恐怕金管會的職權已經凌駕在司法院大法官之上了。

刑罰具最後手段性，故而應嚴格審慎為之，重點是，只要有爭議的問題，在法律沒有明確修正解決之前，法院都不應該做出有罪的判決，否則就是戕害人權；法律的嚴謹性攸關人權保障，不容有任何灰色地帶，又為了避免政府濫權處罰人民，所以民主法治國家對於刑事罰的條件，都應嚴格堅守「罪刑法定主義」、「法律明確性原則」等底線。