新店煙火哥放炮潑糞造謠被訴　她加碼告「殺人未遂」結果曝

▲煙火哥邱銘祥被控故意破壞汽車輪胎意圖殺人未遂，檢察官調查結果不起訴。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

「新店煙火哥」邱銘祥因女友與藍姓婦人發生車禍糾紛，多次到到藍婦居住社區施放煙火擾民，還潑糞、造謠藍婦染疫，已經被檢察官起訴，並請求從重量刑，正由法院審理中；藍婦另外指控，邱銘祥涉嫌鬆動她的汽車輪胎螺栓，意圖使她發生車禍意外，觸犯殺人未遂罪，但因查無停車場監視畫面等等事證，台北地檢署8日第2度處分不起訴。

34歲的邱銘祥2019年和女友到宜蘭梅花湖風景區旅遊，因女友騎電動遊園車撞倒藍婦成傷，雙方因和解事宜談不攏而結怨，邱男被控從此經常到藍婦所住的新店某社區附近騷擾藍婦；2021年間，邱銘祥因多次開車尾隨藍女座車，並當街對藍女潑灑穢物，造謠藍婦感染新冠肺炎，被法院依強暴侮辱等罪判執行2年2月徒刑。

在前案審理期間，邱男持續到藍婦社區放鞭炮，甚至找友人呂理傑掩護，開車上高速公路交流閘道，以蚊香當延遲引信放炮，大量濃煙嚴重影響往來行車安全，警方在2022年6月間根據搜證逮捕邱男，並由檢察官聲押獲准後，查出他從2021年11月22日到2022年6月28日間，親自或找友人呂理傑協助，共施放19次煙火爆竹。

邱銘祥坦承，無法克制自己施放煙火的念頭，他甚至曾私下向女友說：「抓不到我啦，抓到我吃大便給那個人看」，「我打算在今年12月以前破1萬發」，檢察官10月間再將邱銘祥提起公訴，並請求法院繼續羈押他。

其實藍婦提告內容不只這些，她日前因為車子開起來感覺怪怪的，送到保養廠檢修時，意外發現固定車胎的螺栓遭外力鬆動，藍婦懷疑也是邱銘祥搞的鬼，試圖要害她駕車發生意外，但因藍婦提告時，停車場監視器畫面檔已經逾期被覆蓋，查無相關事證，邱銘祥首度獲不起訴處分，經高檢再議發回，檢察官再勘驗邱銘祥手機內的與他人對話等紀錄，也查無相關事證，因此再次不起訴。