　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫討監護權！問「小孩賣多少錢」拿球棒痛毆生父　莽男強出頭慘了

▲▼球棒,棍棒,謀殺,家暴。（示意圖／Pixabay）

▲南投張男陪女友的姊姊到她前夫家談監護權，當著小孩的面問她前夫「小孩要賣多少錢」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一張姓男子陪女友、女友的姊姊，到女友姊的前夫家談小孩監護權，還介入談判，當著小孩的面要前夫出價「賣小孩」，過程雙方一言不合，張男竟回車上拿出鋁棒毆打前夫成傷，還恐嚇「下次來就不只這樣」。經前夫事後報警，南投地院審理，審酌張男和前夫已就傷害罪部分和解，依犯恐嚇危害安全罪，處張男拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳姓女子和丈夫離婚後，找妹妹和妹妹的張姓男友一同到前夫家，討論2個小孩的監護權。雙方在過程中發生爭執，張男竟恐嚇前夫說，「現在是我自己和你談，如果下次就不是我自己一人來而已。」又回車上拿出鋁棒，從客廳將前夫追到廚房，毆打前夫成傷，再次恫嚇「這次我一個人來，下次來就不只這樣」。經前夫報案，張男被檢方依傷害罪起訴。

全案審理時，前夫表示當時他爸、媽、2個小孩都在現場，張男問他小孩多少要賣給他們，叫他出價，他回說「憑什麼要賣我的小孩」，因過程中他大聲斥責張男的女友，張男遂拿鋁棒揍他。

南投地院審理，認為張男事後雖已就傷害部分，和前夫達成調解並賠償完畢，前夫也撤回傷害告訴，不過張男口出髒話，並恫嚇「這次我一個人來，下次來就不只這樣」，依他的言語及實際舉動，確實足以讓前夫感到生命、身體安全遭威脅，屬於恐嚇行為，依犯恐嚇危害安全罪，處張男拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500萬收藏公仔：有不少夢幻逸品
Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次
快訊／報警抓唐寶寶被罵翻　炸物店老闆開吉了！
為40元報警抓唐寶寶　老闆被起底是「直播主」
PLG開幕戰開打！小弟弟猛盯這裡　網笑：很難斷奶
退賽《全明星4》遭酸又沒出賽！　林玉書親揭原因
確定了！　家樂福17年分店「這天熄燈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕男拒檢逆向闖紅燈…警拔槍喝令下車！下秒車子滑行撞路燈　

炸物店開吉了！為40元報警抓唐寶寶　老闆提告PO文者妨害名譽

報警抓唐寶寶被罵翻！新北炸物店「突停業」　老闆被起底是直播主

國1北上轎車自撞「烏龜翻」！瞬間燃燒成廢鐵...女乘客拋飛車外

「台版柬埔寨」3死！詐團幹部坦承棄屍　警帶嫌犯赴南投找遺體

幫討監護權！問「小孩賣多少錢」拿球棒痛毆生父　莽男強出頭慘了

虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

批廖老大擺爛害賠百萬　最難喝加盟主：第一次做生意看走眼

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

酒駕男拒檢逆向闖紅燈…警拔槍喝令下車！下秒車子滑行撞路燈　

炸物店開吉了！為40元報警抓唐寶寶　老闆提告PO文者妨害名譽

報警抓唐寶寶被罵翻！新北炸物店「突停業」　老闆被起底是直播主

國1北上轎車自撞「烏龜翻」！瞬間燃燒成廢鐵...女乘客拋飛車外

「台版柬埔寨」3死！詐團幹部坦承棄屍　警帶嫌犯赴南投找遺體

幫討監護權！問「小孩賣多少錢」拿球棒痛毆生父　莽男強出頭慘了

虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

批廖老大擺爛害賠百萬　最難喝加盟主：第一次做生意看走眼

共和黨有望拿下參眾兩院！半數選民關切經濟　拜登未來2年恐跛腳

雷諾4號「電動越野概念車」亮相！承襲復古外型2025年上市

「7種健康食物」害胃酸逆流！營養師：吃粥是錯的　大推1主食

七龍大激戰！Faker覺醒魔王維克特登場、Deft法洛士關鍵綁Faker逆轉

黃珊珊稱「律師沒被停過」酸蔣萬安　再攻陳時中「不知怎當上衛福部長」

黃偉哲拚治水　全力守護鄉親打造宜居家園

陽明山賞花秘境搭車就到！「銀杏、楓葉變色」茶花鋪成粉紅地毯

日本今主持國際海軍觀艦式　南韓睽違7年派「最大軍需艦」出席

詹皇打破沉默：厄文傷害了很多人　但沒人是完美的

朴子市長吳品叡競總成立2千人到場　8大政見盼獲選民認同

看見在外讀書的小哥哥回家　2汪「爭寵式」狂親：豪想你～

社會熱門新聞

新店女陳屍家中全身是蛆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

為40元報警抓唐寶寶　老闆提告PO文者妨害名譽

輪椅推母屍丟公園　驚悚畫面曝　

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

快訊／求職遭囚禁亡　警再抓3嫌！

妻同車男師「大腿黏衛生紙」夫怒提告

批廖老大害賠百萬　最難喝加盟主：看走眼

即／中壢2男1女遭囚虐亡　遺體塞後車廂畫面曝

即／台版柬埔寨案　死者兒：望政府打擊詐騙

更多熱門

相關新聞

母罵師「巫婆」大鬧幼園　恐嚇：讓你開不成

母罵師「巫婆」大鬧幼園　恐嚇：讓你開不成

新竹姚女發現就讀幼兒園的女兒臉頰紅腫破皮，一問之下才知道是老師用海綿擦臉導致，後因雙方賠償沒有共識，她竟跑到幼兒園大肆吵鬧，揚言「讓你開不成」，還辱罵老師是「老巫婆」。法官依恐嚇危害安全罪，判處姚女拘役30日，可易科罰金。

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

女友摸下體他偷截圖！噁男恐嚇罪起訴

女友摸下體他偷截圖！噁男恐嚇罪起訴

公幼女師被控「戳下體」　鑑定結果出爐

公幼女師被控「戳下體」　鑑定結果出爐

溪水暴漲5遊客受困　消防涉水救援

溪水暴漲5遊客受困　消防涉水救援

關鍵字：

傷害監護權恐嚇南投

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

高中生像前夫…一查是死了17年兒

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

新店女陳屍家中全身是蛆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

19歲歌手YOSHI騎重機被卡車撞死！頭部重創送醫不治

拒絕對方別說「不好意思」

獲贈陳松勇遺產400萬！印看護「超狂現況」曝光

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面