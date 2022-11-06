幫討監護權！問「小孩賣多少錢」拿球棒痛毆生父　莽男強出頭慘了

▲南投張男陪女友的姊姊到她前夫家談監護權，當著小孩的面問她前夫「小孩要賣多少錢」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一張姓男子陪女友、女友的姊姊，到女友姊的前夫家談小孩監護權，還介入談判，當著小孩的面要前夫出價「賣小孩」，過程雙方一言不合，張男竟回車上拿出鋁棒毆打前夫成傷，還恐嚇「下次來就不只這樣」。經前夫事後報警，南投地院審理，審酌張男和前夫已就傷害罪部分和解，依犯恐嚇危害安全罪，處張男拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳姓女子和丈夫離婚後，找妹妹和妹妹的張姓男友一同到前夫家，討論2個小孩的監護權。雙方在過程中發生爭執，張男竟恐嚇前夫說，「現在是我自己和你談，如果下次就不是我自己一人來而已。」又回車上拿出鋁棒，從客廳將前夫追到廚房，毆打前夫成傷，再次恫嚇「這次我一個人來，下次來就不只這樣」。經前夫報案，張男被檢方依傷害罪起訴。

全案審理時，前夫表示當時他爸、媽、2個小孩都在現場，張男問他小孩多少要賣給他們，叫他出價，他回說「憑什麼要賣我的小孩」，因過程中他大聲斥責張男的女友，張男遂拿鋁棒揍他。

南投地院審理，認為張男事後雖已就傷害部分，和前夫達成調解並賠償完畢，前夫也撤回傷害告訴，不過張男口出髒話，並恫嚇「這次我一個人來，下次來就不只這樣」，依他的言語及實際舉動，確實足以讓前夫感到生命、身體安全遭威脅，屬於恐嚇行為，依犯恐嚇危害安全罪，處張男拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。