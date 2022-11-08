駁張善政「1126挺善良」　余宛如批偽善：禁不起檢驗

▲國民黨桃園市長候選人張善政被批評「偽善」。（資料照／張善政競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政喊出「1126挺善良」競選口號，不過，桃園市政府資訊科技局長余宛如細數張善政過去歷史，批評是「1126反詐騙」吧，余說，張善政到了選舉時才裝善良，踩著桃園讓自己變善良，還要人民挺善良，「張善政的偽善，是禁不起檢驗的」。

余宛如表示，張善政2016年還在當行政院實習院長的時候，說對桃園產業瞭解不多，現在唱衰桃園，說只有他能幫桃園引進科技大廠、只有他能讓桃園變成亞洲新矽谷；2019年他當國民黨總統候選人韓國瑜副手的時候，批評總統蔡英文沒生過孩子所以不懂父母心，滿滿對女性的歧視，現在參選桃園市長，說要另成立婦幼局，只是把現有的行政體制切割出來，根本多此一舉。

余宛如指出，2021年張善政高喊台灣科技業應該要去中國做高階研發，說中國沒有人權是發展AI的優勢；2022年為了選舉，雙鄭爭取台積電1奈米廠落地桃園他酸的要死，現在還說要推「桃園市數位自治條例」捍衛數位民主、保護數位人權，「其實亞洲新矽谷、婦幼局、桃園市數位自治條例，都是張善政的遮羞布而已。」

余宛如批評，選舉到現在，當賣假藥小黨門神的張善政還沒辭去有解放軍資本的數字王國執董、都沒說清楚5千萬農委會計畫報告的疑雲、更對桃園的進步視而不見，到了選舉時才裝善良，踩著桃園讓自己變善良，還要人民挺善良，張善政的偽善，是禁不起檢驗的，「1126反詐騙，要拜託人民用善良的力量護台灣，一起當國門桃園的靠山。」