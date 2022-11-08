iPhone越用越耗電？網紅曝「這裡」正吃掉網速和電量...1招解決

▲iPhone關閉分頁可讓電池耗電量降低。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

電池續航一直都是消費者買手機關注的重點之一，不過iPhone手機使用一段時間後，會覺得耗電量增加，比起新機時期更容易沒電，有用戶在TikTok上分享，瀏覽網頁可能就是讓耗電量增加的元兇。

根據《太陽報》報導，手機中的網頁沒有關閉，可能就是電池消耗增加的主因，而TikTok上就有用戶分享要如何解決此問題，可以從Safari iOS選擇「關閉分頁」，讓手機不會一直在後台運行網頁，解決電池過熱問題。

用戶也能設定「自動關閉」分頁，省去手動麻煩，也能保護電池不過熱。首先在iPhone的設定中，選擇Safari，再找到關閉標籤頁的選擇，可以設定固定時間關閉分頁，有1天、1周與1個月的選擇。

而關閉網頁分頁，除了可以降低電池消耗之外，也能提高手機上網的網路速度，由於每個開啟的分頁都消耗網速，因此關閉也能提高運作的速度。