蘋果iPhone 14電力實測出爐　持久度排行二款機型並列第一

▲外媒《PhoneBuff》針對今年上市的四款iPhone 14進行電池續航力實測。（圖／翻攝自PhoneBuff YouTube頻道）

記者林淑慧／台北報導

蘋果iPhone 14新機上市以來持續熱銷，網友紛紛進行各式實測，國外科技媒體《PhoneBuff》推出四款iPhone 14 機型電池續航力的測試影片，其中6.7吋的 iPhone 14 Pro Max與同尺寸的 iPhone 14 Plus，以超過27小時的成績並列第一。

《PhoneBuff》針對今年上市的四款iPhone 14進行實測，包括6.7吋的iPhone 14 Pro Max、6.7吋的iPhone 14 Plus、6.1吋的iPhone 14 Pro與6.1吋的iPhone 14，四機型在同樣測試條件的環境下，進行電池續航力的實測。

觀察實測影片結果發現，電力持久度最佳的機型為iPhone 14 Pro Max與iPhone 14 Plus，經由機械手臂的操作，從滿電到電力耗盡長達27小時38分鐘，二者並列第一；其次是可支撐25小時47分的iPhone 14 Pro，而6.1吋的iPhone 14的電力實測則為25小時43分。

無獨有偶，外媒Slash Gear亦評選有史以來5款最佳和5款最差的iPhone手機，報導指出，這個列表中上榜的最佳iPhone型號，必須有一些不同的改變才能獲得一席之地。比如它推動了設計向前發展，或者升級幅度大。



依據外媒Slash Gear評選，被評為最佳iPhone的五款機型分別是4S、3G和3GS、6S和6Plus、X、14Pro和14Pro Max。除了剛發布的14以外，上述幾款機型算是具備重大變革的經典機款。