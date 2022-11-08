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快訊／高雄掃射15槍！　BMW駕駛手術14小時「取出腦內子彈」

▲▼大寮開槍現場畫面曝光 。（圖／民眾提供）

▲大寮開槍現場畫面曝光 。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區今（8）日凌晨4點驚傳槍響，槍手朝2名駕駛狂轟15槍，造成BMW侯姓駕駛頭部中彈，另車駕駛身上多處槍傷。稍早，警方已於台東將犯嫌逮捕，重傷的侯姓駕駛也於晚間7點完成手術，目前生命跡象穩定。

警方初步追查，3台黑色轎車在停等紅燈，綠燈起步後隨即對著並排的2台白車開槍，其中白色BMW中了4槍，白色CAMRY中11槍。

事件造成駕駛BMW的26歲侯姓駕駛頭部中彈，清晨5點多被送進急診室，起初侯男意識不清，且腦部嚴重腫脹，醫師評估立即安排減壓手術，要全力搶救他，手術約進行14個小時，約晚間7點，醫療團隊已將侯男腦中的子彈取出，目前生命跡象穩定。而另車駕駛雖身上有多處槍傷，不過生命跡象相對穩定，目前正在病房治療。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，嫌犯共開了3台黑色轎車，疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光後，可以清楚看到地上滿是彈殼，警方用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍？稍早警方也於台東成功鎮逮到犯嫌，目前正帶回高雄偵訊。

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