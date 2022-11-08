質疑林耕仁不交資料　柯文哲：難道你的法律「遇政治就轉彎」？

記者袁茵／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前爆料，民眾黨候選人高虹安任男友擔任公費助理、涉詐領助理費等爭議，原定8日要前往調查局北機站遞交證據，結果臨時取消行程，稱「讓選舉回歸正常面」。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲批評，當別人說交給檢調時，林耕仁又說回歸市政討論，「哪有這回事？」

▲台北市長柯文哲出席北一女樂儀旗隊受旗儀式。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲8日上午出席北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，會前接受媒體訪問。針對林耕仁爆料高虹安爭議，柯文哲說，本來林耕仁現在要去北檢提供資料，但「你要指控人家，就要先證明資料的是真的、要交的資料怎麼來，當人家說交給檢調，他（林耕仁）又說回歸市政討論，哪有這回事？」

柯文哲批評，「這場選舉到現在為止就是抹黑。」每次抹黑一個、被打臉一次後就換題目再抹黑，從博士論文開始打起，包括他今天到的北一女也是，說高虹安進入北一女是特權、樂儀旗隊是假的，再打到補習班、資策會，「我都不知道打什麼東西。」

柯文哲提及，「這場選舉實在打得太難看！」每次抹黑他人，被打臉後又換題目再抹黑，「林耕仁為什麼現在不把資料交出來？你不能因人家說資料交出來，就又稱『回歸市政』，打得太難看了。」

媒體追問，外傳林耕仁覺得再打下去是讓民進黨得利，才取消這麼做？柯文哲回應，是非對錯黑白，如果認為犯法，那就拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎？這對自己行為不負責任。」