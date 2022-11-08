曹興誠嗆「到底是什麼DNA？」　蔣萬安：中華民國就是主權獨立的國家

▲蔣萬安稍早出席「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安繞境大典。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

聯電前董事長曹興誠昨日指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安稱有抗中保台DNA，但蔣萬安父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸接受習近平家宴，「這到底是什麼DNA？」。蔣萬安今（8）日回應，中華民國就是主權獨立的國家，我們捍衛中華民國主權，堅守自由、民主、法治的生活，不像民進黨嘴巴說抗中保台，卻有人矮化自我，去中國大賺人民幣。

曹興誠昨指出，蔣萬安祖父蔣經國是不接觸、不談判、不妥協「三不」，父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，還接受習近平的家宴，「這到底是什麼DNA？」。

蔣萬安今出席「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安繞境大典，會前接受媒體問到此事，他表示，中華民國就是主權獨立的國家，這是非常清楚的事情。

蔣萬安說，會捍衛中華民國主權、堅守台灣人民選擇自由民主法治的生活，更說不會像民進黨嘴巴講抗中保台，但是卻要戰略物資與中資合作，甚至民進黨桃園市長候選人鄭運鵬矮化自我，用中國台灣的名義到中國大賺人民幣。

另，曹興誠昨在政論節目表示，蔣萬安的律師事務所，正好是聯電以前用的，他判斷蔣萬安在律師事務所不過是傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格？蔣萬安表示，選舉越到後期，綠營側翼傾巢而出，抹黑的方式及手段，令人瞠目結舌。

