聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

▲56歲中度聽障者阿文，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心協助下，考取永康區公所技術單工而穩定就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲中度聽障者阿文（化名），曾任職塑膠工廠作業員約30年，後因公司受景氣影響而關廠，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心協助下，多次媒合工作雖獲錄取，皆因無法適應工作未能持續，後來透過疫情政府推出「安心即時上工計畫」方案，並在任職期間考取永康區公所技術單工而穩定就業。

家住台南仁德56歲的阿文，從小因先天性聽覺障礙，雖有配戴助聽器，但溝通上仍有侷限及障礙，求職過程相當不順遂，小時候因家庭經濟因素無法升學，國中畢業後即開始工作，阿文因了解學歷對於職涯影響，所以存錢並花時間半工半讀夜校補足高中學歷，從2016年公司關廠，因年紀較大聽覺更退化，在求職過程遭受更多的困難，2020年經由義消隊服務的夥伴介紹到永康就業中心尋職，多次推介媒合，雖獲錄取但都無法適應未能持續就業，在工作難尋情況下，透過疫情政府推出「安心即時上工計畫」方案，阿文參與此方案到永康區公所任職，因阿文具有景觀樹木修剪技術人員合格證，主要負責永康轄區公園植栽修剪及整理，也因其認真且積極的工作態度，在公所經建課課長陳志宏及就服員紀宛吟的鼓勵下，考取永康區公所技術單工一職並穩定就業



之前阿文曾經自行尋找園藝相關工作，欲從中學習技術，但礙於障礙及年齡皆碰壁，所幸永康區公所認同阿文修剪樹木之能力，讓其自由發揮，阿文也樂在其中，將公園當成自己家的後花園用心整理及維護，目前阿文工作適應良好。阿文表示從83年加入義消至今已28年，在工作之餘幫助他人，讓他覺得施比受更有福。





讓阿文印象最深刻的是0206永康區永大路的維冠大樓倒塌，從大樓倒塌第一時間到達現場開始搶救受困的生還者與罹難者，直到最後一位維冠大樓主任委員救出為止，總共8天都在現場搜救直任務完成才回家，阿文從不把自己的不足當成障礙，前陣子地震頻繁，阿文亦保持隨時待命支援救災任務，因之前接受多人幫助，在能力範圍內亦想付出一己之力，阿文深信只要有愛便能化解更多的障礙，對於幫助他人，阿文多了一份同理及溫暖。



永康就業中心表示，相信每位身心障礙者皆願意『化礙為愛』回饋社會大眾，鼓勵廠商提供更多就業機會、就業中心會協助評估身心障礙者之合適工作，協助身心障礙者順利進入職場，讓更多『化礙為愛』的故事溫暖社會。