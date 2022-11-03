逃逸移工性侵身障少女導致大失血2公斤！重判8年定讞

▲逃逸移工性侵少女，導致大失血。此為示意圖。（示意圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

越南籍逃逸移工DANG VAN TUYEN（中文名：鄧文宣），承租彰化某民宅，並四處打零工維生。去年6月間，重度聽障的16歲少女小雅（化名）家庭因素住進這民宅。結果鄧男趁機性侵小雅，導致她大出血超過2000.C.C，差點死亡；但鄧男不僅不在意，還表情帶笑。最高法院審理後，將鄧男重判8年定讞，執行完畢驅逐出境。

判決指出，鄧男為失聯多年的外籍移工，他隱瞞身分，在彰化地區向孫姓男子承租民宅二樓房間居住，平日四處打零工維生。去年6月間，有輕度智力障礙及重度聽力障礙的小雅，因為家中整修的關係，父親承租下該民宅一樓的房間，舉家搬進民宅內。鄧男因此與小雅熟識。

案發於去年7月底，上午七點多，小雅醒來後到二樓使用廁所，鄧男發現她獨自一人，有機可乘，就將小雅拉進自己的房間內，性侵得逞。小雅雖極力反抗，最後仍被性侵；但由於她尚未發育成熟，遭性侵後大出血，沒想到鄧男竟不顧她大失血，臉上表情帶笑，小雅趁隙逃回一樓廁所，留下滿地血跡。其他房客發現後，趕緊通知小雅母親，將小雅送醫，經醫師診斷救治，發現她失血超過2000.C.C，差點死亡。檢警逮捕鄧男，並提起公訴。

法院審理時，鄧男否認犯罪，辯稱沒有強制小雅。但法院根據小雅供詞，「他太用力了，所以我肚子痛，我很生氣，哥哥（指鄧男）表情還在笑。」認定鄧男確實性侵，一二審法院均將他重判8年，執行完畢後驅逐出境。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。