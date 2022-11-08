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今雨區擴大！1縣市大雨　下波變天降溫時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣較多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天（8日）、周三水氣較多；下周一東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部有局部短暫雨。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局今晨對宜蘭縣發布「大雨特報」，今日宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的19度。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三水氣較多，基隆北海岸、東北部有短暫雨，並有局部大雨機率，大台北、東部和東南部有局部短暫雨；另外，有些中層水氣通過，西半部山區有些零星短暫雨，而今白天中部以北可能有一些短暫雨，其他地區多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周四至周日水氣減少，基隆北海岸、東半部和北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，曾昭誠表示，北部未來幾天低溫20-22度、高溫25-27度，中南部低溫22、23度，高溫接近30度；至於下周一冷空氣強度，目前來看影響侷限在北部、東北部，下降趨勢不是很明顯，屆時低溫還要再觀察。

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