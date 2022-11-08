▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲醫師牽手照，7日再進一步公布影片，相關陣營陸續發聲力挺，但國民黨台北市議員鍾沛君質疑，跟陳時中有關的人不是貪污，其他不是「雙人枕頭」，就是「八千含稅」，批評物以類聚，人以群分。

鍾沛君說，打從徐巧芯爆料後，部分綠營側翼簡直氣瘋，直到影片曝光，都還在連夜帶風向，稱「很正常啊」，「根本沒什麼」，狂洗是「藍白翻車了」，「蔣萬安失分」。

鍾沛君狠酸，平心而論，她不認為陳時中會因為這組照片曝光再扣分，原因很簡單，因為已經無分可扣。光是一個高端，剪不斷理還亂，說是民進黨全國選情的破口，都不為過。

鍾沛君也說，跟陳時中杯觥交錯，酒酣耳熱的，不是貪污，就是鬧出醫療糾紛，啟人疑竇的醫師。而幫著陳時中狡辯的，不是「雙人枕頭」，就是「八千含稅」的，「到底怎麼好意思啊？」，認為若讓這些人跟著陳時中「騎馬進京城」，絕非台北市民之福。

針對爭議，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，國民黨等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？