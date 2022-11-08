　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

摟人妻畫面「不會再扣分」　鍾沛君酸完陳時中再點名護航者：物以類聚

▲台北市長候選人陳時中出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲醫師牽手照，7日再進一步公布影片，相關陣營陸續發聲力挺，但國民黨台北市議員鍾沛君質疑，跟陳時中有關的人不是貪污，其他不是「雙人枕頭」，就是「八千含稅」，批評物以類聚，人以群分。

鍾沛君說，打從徐巧芯爆料後，部分綠營側翼簡直氣瘋，直到影片曝光，都還在連夜帶風向，稱「很正常啊」，「根本沒什麼」，狂洗是「藍白翻車了」，「蔣萬安失分」。

鍾沛君狠酸，平心而論，她不認為陳時中會因為這組照片曝光再扣分，原因很簡單，因為已經無分可扣。光是一個高端，剪不斷理還亂，說是民進黨全國選情的破口，都不為過。

鍾沛君也說，跟陳時中杯觥交錯，酒酣耳熱的，不是貪污，就是鬧出醫療糾紛，啟人疑竇的醫師。而幫著陳時中狡辯的，不是「雙人枕頭」，就是「八千含稅」的，「到底怎麼好意思啊？」，認為若讓這些人跟著陳時中「騎馬進京城」，絕非台北市民之福。

▲▼國民黨台北市議員國鍾沛君開轟。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲▼國民黨台北市議員國鍾沛君開轟。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲▼國民黨台北市議員國鍾沛君開轟。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲▼國民黨台北市議員國鍾沛君開轟。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

針對爭議，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，國民黨等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／兄弟打線出爐！王威晨重返先發陣容：恢復99.9％
快訊／魔獸來台月薪曝光！　背號選12
「龍蝦」22歲嫩女友起底！　幫訂房面試求職被害人
快訊／魔獸確定打滿整季！　霍華德每場都將先發
BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫嚴
內幕！林耕仁12小時急轉彎　一通「關切電話」不去了
魔獸霍華德來台　他是幕後最大推手！交涉過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

高虹安陷「小金庫」風波　他示警有外溢效應：綠營兩縣市恐翻盤

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！　李婉鈺推全台首個外送員休息區

不忍年輕女孩背鉅債　黃珊珊為公平正義啟動「限定繼承」修法

不強迫當導護！陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

幕後／憂綠營漁翁得利！林耕仁12小時急轉彎　黨中央「關切電話」成關鍵

發起19天挑戰！「不同政黨候選人」合體拜票　徐正文：謝謝簡舒培

教育經費佔總預算4成1六都最高　盧秀燕：投資孩子不能省

剩17天遞補議員！唐聖捷、王明麗、曾柏瑜3人將成最短任期議員

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

高虹安陷「小金庫」風波　他示警有外溢效應：綠營兩縣市恐翻盤

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！　李婉鈺推全台首個外送員休息區

不忍年輕女孩背鉅債　黃珊珊為公平正義啟動「限定繼承」修法

不強迫當導護！陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

幕後／憂綠營漁翁得利！林耕仁12小時急轉彎　黨中央「關切電話」成關鍵

發起19天挑戰！「不同政黨候選人」合體拜票　徐正文：謝謝簡舒培

教育經費佔總預算4成1六都最高　盧秀燕：投資孩子不能省

剩17天遞補議員！唐聖捷、王明麗、曾柏瑜3人將成最短任期議員

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

連二黑仍優於預期！　10月出口399.3億美元、年減0.5%

以為家裡遭賊！看監視器驚「牠熟練轉開門把」　闖進房間找媽媽

新北議員候選人宣傳車撞歪機車逃逸　車主怒報警：駕駛滑手機

台中新社花毯節再啟　暖身活動「漫遊新社職人村」聽故事

艾怡良創舉凌晨開唱！　籲歌迷「睡飽再來聽」

舊制退休金逾300家事業單位未補足　最高可罰45萬元

魔獸來台月薪曝光！　蘇翊傑：至少超過640萬台幣

台版豬仔遭囚虐3死太震撼　內埔警強力「清樓」抓到通緝犯

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」

更多熱門

相關新聞

交通局開單員「工時13小時」崩潰投訴

交通局開單員「工時13小時」崩潰投訴

九合一選舉進入倒數階段，新北市第8選區有17人搶席市議員寶位，勞動黨王正聆聽民眾的意見，日前站街口拜票時，有位交通局外包廠商聘用的開單員向他投訴，上班時間從早上7時到晚上8時，工時長達13小時，雖然有給加班費，但是長期過著工時長的生活，已感到身心俱疲，王正聽了心疼，並承諾會要求市府全面清查。

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職！

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職！

高端審查委員僅公佈背景　黃這樣說

高端審查委員僅公佈背景　黃這樣說

桃園漁市場、青果市場拂曉拜票　鄭運鵬打政績牌

桃園漁市場、青果市場拂曉拜票　鄭運鵬打政績牌

立委質詢蘇揆　爭取台東成立醫學中心

立委質詢蘇揆　爭取台東成立醫學中心

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長蔣萬安黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面