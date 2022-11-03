3寶媽再婚生2子！魔鬼繼父虐打不給飯吃　半夜叫3孩罰站背課文

▲新北地區1名繼父虐待3名孩童，不僅未提供3餐更要求半夜起床抄寫課文，生母明知卻沒阻止給予保護。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

可惡至極！北部1名母親帶3子與楊姓男子再婚，又生下2子，繼父認3名孩童非親生，竟禁止3童放學不得返家，且未供晚餐，導致3童時常在外遊蕩挨餓；不僅如此，更在半夜叫3童起床背課文，倘若被他發現3童在超商領取「愛心餐」更出手毆打，生母明知丈夫虐童，卻未給予保護。士林地檢署偵結，依家庭暴力之妨害幼童發育罪等將2人起訴。

母親小美（化名）2016年帶著3名孩子與楊男再婚，婚後又生下2子，但楊男認為3子非他所親生，婚後竟以皮帶、腳踹虐打孩子，導致孩子多處擦傷，小美知道後通知社工，虐童因此曝光，2018年法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，共3罪，各處有期徒刑7月，應執行1年6月、緩刑4年。

豈料可惡的楊男毫無悔改變本加厲，長期待業在家，從2020年4月至同年6月，明知3名繼子女5點就放學，卻禁止3人在晚上10點前返家，甚至沒供3童晚餐，任孩子在社區公共區域遊蕩及挨餓，直到小美下班才將3童帶回家。

不僅如此，楊男自己長期作息不正常，經常在半夜12點起床後，要求3童在深夜背書及抄寫功課，並以手舉書包罰站及毆打凌虐3童，小美明知卻未給予保護，導致孩子們因長期睡眠不足，體重減輕甚至精神飽受痛苦。

2021年暑假，小美出門上班後，楊男竟直接將3童趕出家裡，讓孩童們在外流浪，導致3童只能在附近超商或社區公共區域滯留徘徊，若楊男得知3童到超商領取「待用餐」（超商把當天午夜到期的餐食、麵包下架，免費提供給民眾），更會狠狠責打。

▲楊姓繼父虐待3子。（示意圖／翻攝自pexels）

楊男不時以手、棍棒虐打，導致3童身上受有多處傷，當中1童受有胸挫傷、背擦挫傷等傷害。學校開學後，發現3童有體重明顯減輕、身上也有明顯傷痕，家防中心，並將3童送到台北醫院驗傷，繼父惡行再次曝光。

偵查時，楊男坦承自己長期無業待在家，會動手是因為其中1繼子說謊及到超商領餐才會毆打，小美也證實丈夫動手事實，另有證人指出，3童時常晚上逗留社區大廳等處，待母親下班才接回，另也時常有鄰居反應住處深夜有大人及小孩吵鬧聲。

檢方根據醫院家庭暴力事件驗傷診斷書3份、學校健康檢查紀錄表、電話聯絡單及受傷照片18張等認定楊男、小美長期虐待3童，3童體重也明顯減輕，楊男被依妨害幼童發育罪嫌、傷害罪起訴；至於小美未給予孩子保護也被起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，對2人加重其刑。